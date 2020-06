賀来賢人 子どもの勉強“ご褒美あり？ なし？”に言及「“いかに勉強が楽しいか”を親が教えられたら…」

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。6月8日(月)~6月9日(火)の放送では、クラブ会員(※本番組でのリスナーの呼称)から寄せられたメッセージにまつわるトークや番組企画をお届けしました。6月8日(月)の放送では、2人のクラブ会員からのメッセージを紹介。<クラブ会員からのメッセージ>「賀来さんは“未来人”を信じますか? 2010年ごろ、未来人がとある掲示板に『日本で今後起こること』を書き込んで、それがけっこう当たっていて話題になりました。僕はそういうオカルト系を半信半疑くらいで見ていますが、賀来さんはどうですか?」(男性)大の“オカルト好き”で知られる会長(※本番組での賀来の呼称)は、「また面白いのがきたね~……未来人か。掲示板に未来人が予言したってこと? 何を予言したんだろ?」と興味津々。そして、「それこそイルミナティカードとかあるじゃないですか? 最近、買おうとしているんですけど。未来をいろいろと当てているというか、いまの現実とリンクしていて『予言のカードなんじゃないか?』って言われているカードがあって。僕は、こういうのはあながちあると思うんですよね」と見解を示しつつ、「この“未来人”問題は、また『ムー』編集長の三上(丈晴)さんを呼んで聞いてみたいですね。聞きたいことが山ほどあるので」と対談企画第2弾の実現を熱望していました。<クラブ会員からのメッセージ>「息子はいま小学2年生なのですが、勉強や宿題をなかなかやらずに困っています。主人は、息子にヤル気を出させようと“勉強や宿題をやったら簡単なご褒美をあげる”というシステムを考えました。私はご褒美目的で勉強をやらずに、自発的にやってほしいと思っているので、主人と意見が合いません。会長はどう思いますか? ご褒美には賛成ですか?」(女性)この質問に、「これ、難しいね~」と考え込む会長。自身の子どもはというと、知育玩具などで遊んでいる姿を見ると「めっちゃ楽しそうなんですよ。僕たちから見たら遊びなんですけど、組み立てたり、形を合わせたり、子どもからすると勉強なんですよね。だからどうにかして、大人や小学生とかでも、楽しく遊びながら、興味を持たせながら、学んでいくっていうことができないものか、とは思いますけどね」と話します。小学生時代、勉強が大嫌いだったという会長は「“これを頑張ったら、テレビを観られる”とか、そういう感じでやっていた気がします」と振り返り、「だから難しいですよね。旦那さんの意見も正しいですし、奥さんの意見も正しいと思うんです。だから、“いかに勉強が楽しいか”ということを、親が教えることができたらいいですよね」と理想を語っていました。6月9日(火)の放送では、この日が“ロックの日”ということで、「ケントズ・レコメンドソング・ロックスペシャル」と題し、会長がロックにまつわる曲をレコメンドしました。「洋楽だと、ディープ・パープル、ザ・ローリング・ストーンズ、エアロスミスなどいろいろありますけど、僕が最近、ゴリゴリ聴いているロックをみなさんにご紹介したいと思います!」とセレクトしたのは、デス・ロックス(Des Rocs)の「Let Me Live / Let Me Die」。この曲をオンエアしたあと、会長は「アメリカのドラマ『ザ・ボーイズ』が面白くて、シーズン1を観ていたんですね。この前、シーズン2のトレーラーがYouTubeに上がっていて、それを観たらこの曲が予告に使われていたんですよ。“めちゃめちゃカッコイイな”と思って、ダウンロードしました。最近、トレーニングをしながらこの曲を聴いて、テンションを上げています。ほかの曲もすごくカッコイイので、ぜひチェックしてみてください」とおすすめしていました。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/