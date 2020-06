ソニックがSNSを音速で駆け抜ける！ 日本オリジナルSNSスタンプ配信

6月26日(金)に公開となる、日本発の大人気キャラクター『ソニック』がハリウッド実写映画化された作品『ソニック・ザ・ムービー』の日本オリジナルSNSスタンプが配信されることが決定した。



「ソニック」シリーズは、1991年にセガ・エンタープライゼス(現・セガ)から発売された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が展開され、目にも止まらぬスピードでゲームステージを駆け抜ける革新的なゲーム性と、音速で走る青いハリネズミ「ソニック」のクールなキャラクターが日本を始め、世界のゲームファンの心をつかみ、愛され続けている。



そして、全世界でシリーズ累計約9.2億本(※ダウンロード含む)を記録した日本発の大人気キャラクターがハリウッド実写映画化された作品、『ソニック・ザ・ムービー』が、ついに6月26日(金)に公開となる。

日本公開に先駆け、2月14日(現地時間)より公開された全米ではゲーム原作映画史上最高の興行収入記録を樹立(約1億4600万ドル=約160億円)、さらに全世界では、興行収入3週連続No.1。2億ドルを突破するなど、映画史に残る記録を打ち立てていた本作。



この度、セガ監修! 日本オリジナルSNSスタンプが配信決定!

世界中で愛されているクールなソニックと、映画でシリーズ初登場を果たし大注目のベビーソニックが、 SNS上で自由に使用できるスタンプとなって日本オリジナルで完成した。



スタンプは全9種類を配信。ゲームや映画のキャラクターそのままの強気なポーズで、「OK!」「お疲れ!」など、日常のいたるタイミングで何度も使いたくなる凛々しいソニックが4種類と、ウルウルとした大きな瞳で「ありがとう」「わーい」と超キュートに全身で思いを伝えたり、「超音速で行きます!」と駆け抜けていくベビーソニックが5種類。



超音速なリアクションにもぴったりなこのスタンプをダウンロードすれば、あなたのSNSをソニックが駆け抜ける!

本スタンプは6月12日(金)より配信開始だ。



(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.