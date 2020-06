[Alexandros]川上洋平 新曲『rooftop』は「いまの思いを全て詰め込みました」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月21日(日)にデジタルリリースされる初のコンセプトアルバム『Bedroom Joule』から新曲の「rooftop」を初オンエアし、アルバムについて解説しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」6月12日(金)放送分)我々[Alexandros]のリモートアルバムが、21日に発売となります! 私の誕生日(6月22日)の前日でございますから、前祝いをしてほしいな~と思っているんですけど(笑)。実はマスタリングが先ほど終わったばかりで、完成仕立てです。いや~いいアルバムになりましたよ。そもそも「リモートアルバムとはなんぞや?」ということですけど……そんな単語はないんですけどね。普段はレコーディングスタジオに行って曲を作っていくんですけど、今はスタジオに行けないし、全てオンライン上で曲のやり取りをしたんです。まず僕が曲を弾き語りで録って、その素材をメンバーに渡す。そしたらそれにベースをのせてくれたり、ギターをのせてくれたりして、僕に送り返してもらって「もうちょっとこうして欲しいな」とかを、最近流行りのオンライン会議でやっていました。そうやって出来ていったアルバムなんですね。今の話を聴いていたら、「逆に楽なんじゃないかな?」と思うかもしれないですけど……先生(川上)も移動がないから楽だなと思ったんですけど、ここまで大変だとは思わなかったですね。あのね~……言ってしまうと面倒くさいですよ。もう、もどかしくて。普段は(ベースの)ヒロに「もうちょっとこう弾いてもらっていい?」とか、(ギターの)まーくんに「こういう雰囲気のソロが欲しいんだよね」というのを、音を通じたり身振り手振りで話すんですよね。それが今回はマジでできなかったから……最初はもしかしたら上手くいかないかもって不安がありました。でも人間って器用な生き物で、だんだんと慣れてくるんですね(笑)。環境にだんだん慣れてきて、けっこうな数の曲を仕上げましたね。まぁセルフカバーなので、曲自体はみなさんも聴いたことあると思うし、僕らもやり慣れた部分はあったんだけど、ガラッとアレンジを変えたので「本当に同じ曲なんですか!?」ってびっくりするくらいだと思います。すでに「Run Away (Bedroom ver.)」と「Starrrrrr (Bedroomver.)」が聴けると思うので何となく雰囲気は伝わっていると思いますけど、ただ他の曲の変貌っぷりはものすごいことになっていますから! めちゃくちゃ楽しみにしていてください!今回のアルバムには全部で8曲入っているのですが、先生は(3曲目の)「Leaving Grapefruits (Bedroom ver.)」と(7曲目の)「city (feat. Pecori)」を推したい! あと(4曲目の)「Thunder (Bedroom ver.)」はヒロが、(5曲目の)「月色ホライズン (Bedroom ver.)」はまーくんがディレクションしました。今回は担当制になっている感じなので、メンバーの個性みたいなのも楽しめるかもね。そもそも何でこのアルバムを作ろうと思ったのか、改めて話すと……ライブやるとデカい音で鳴らして、みんなも暴れて。割と音楽を鳴らすときって、全部デカかったんですよ。それが当たり前だと思ってたし、逆に言うとそれしかやってなかった。それがメインだった。もちろんそれは自分のやりたいことだったからいいんだけど、弾き語りみたいに静かにやることが極端に少なかったなと思ったんです。「もし静かな雰囲気というかチルアウトな雰囲気だけでアルバム作ったりライブをやってみたら、どうなるんだろう?」って前から思ってたことなんだけど、なかなか出来なかったんです。でもそれが、今回の自粛生活で出来たんですよね。インスタライブもそうだし「Mステ」もそうだったんですけど、「こういうの、すごくいいな」って。「こういう雰囲気の曲をメインに、この期間を使ってやってやろうよ」って思ったんです。ただ俺がアコギ1本でやって世に出すってつまらないから、もうひと手間ふた手間加えてバンドで弾き語りをやるというか、その間を考えて出来た曲が「Run Away (Bedroom ver.)」と「Starrrrrrr (Bedroom ver.)」だったんです。最初は作ることにワクワクしていて家の音だったり猫の音だったりを入れて、ほっこりした感じにしようって言ってたんですけど、次第にそうじゃなくなりましたね(笑)。結果的にけっこう攻めた(笑)、そこはロックバンドが見え隠れするかな。でもただのセルフカバーではないので、「こういうアレンジングの見直しをしたんだね」「ここは同じなんだね」とか思いながら聴くのも楽しいと思います。そして新曲の「rooftop」も最後に収録されています。これは、僕のいまの思いを全て詰め込みましたね。割とストレートに、ちょっとしたラブソング的な要素もあるのかなと思っています。嬉し恥ずかしの初オンエアです!――ここで「rooftop」を初オンエアこの曲は聴いていただいた通り、『また会いたいね』とか『また会えたらこういう事をしようね』みたいなことを歌っているのですが、想像したらライブでやる日が絶対に来ると思うんです。そういう未来を感じられる歌詞にしたかったのかな。また会いましょうという気持ちが込められています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/