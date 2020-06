神器やイッスンも！ 『大神』のアマテラスがねんどろいどで登場！

名作ネイチャーアドベンチャーゲーム『大神』の主人公「アマテラス」が、マックスファクトリーより「ねんどろいど」となって2020年11月に発売される予定であることが発表された。



本商品は、キャラクターデザイナー・吉村健一郎氏が監修を担当したもので、シンプルな「通常版」と豪華な「DX Ver.」が同時案内開始となる。



「通常版」は、凛とした「通常顔」に加えて、交換用表情パーツとしてチャーミングな「口開け顔」、オプションパーツとして旅の相棒「イッスン」、神器「真経津鏡」が付属。

「DX Ver.」は「通常版」内容に追加して、神器「都牟刈大刀」&「足玉」のパーツ、オプションパーツ「変な形の大根」が付属する豪華な内容になっている。



さらに、「GOOD SMILE ONLINE SHOP」で購入すると、特典として「幸玉」をプレゼント。

予約期間は2020年8月5日(水)21:00までとなっている。



また、グッドスマイルカンパニーの「ねんどろいどアマテラス 特設ページ(DX ver.)」では、商品詳細やキャラクターデザイナー・吉村健一郎氏のコメントを掲載中だ。



ねんどろいどアマテラスと一緒に、災厄を振り払う旅に出よう!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.