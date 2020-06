「Disney 声の王子様」8/23に特番配信が決定!!　自宅でライブを楽しもう！

7月と8月に開催を予定していたスペシャルライブステージ「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催自粛・公演中止することになっていたが、この度、8月23日(日)にライブ公演映像を含む、ボイスキャスト出演の特別番組「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」(ニコニコ生放送)の配信が決定した。



配信決定を受け、12名の豪華ボイスキャストからのメッセージも到着。浅沼晋太郎さんは「キャスト・スタッフ一同、心をこめておもてなしをする気持ちは変わりませんので、皆様も全力で楽しんでくださると幸いです」。木村昴さんは「こんなときだからこそ出来ることがあると信じています」と意気込みを語っている。



本番組では、事前収録したライブ全本編映像の配信を予定しており、アルバム「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Selection Ⅱ」に収録されている全13曲に加え、「ミッキーマウス・マーチ」を含む、新たに5曲のディズニー楽曲を初披露する予定。さらに、ボイスキャストによる朗読もお届けする。



また、配信当日はボイスキャスト12名(浅沼晋太郎さん、天﨑滉平さん、荒牧慶彦さん、小澤 廉さん、木村 昴さん、高野 洸さん、立花慎之介さん、橋本祥平さん、古川 慎さん、増田俊樹さん、八代 拓さん、山谷祥生さん)も生出演し、スペシャルトークを繰り広げる。世界中で愛され続ける珠玉のディズニー楽曲・アニメーション映像と共に、ボイスキャストが視聴者の自宅まで夢のライブステージをお届けする番組視聴チケットは、6月下旬以降販売開始予定。



Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney







<全ボイスキャストコメント>

【浅沼晋太郎さん】

本来なら皆様を会場でエスコートさせていただくはずでしたが、このような形となり、申し訳ございません。ですがキャスト・スタッフ一同、心をこめておもてなしする気持ちは変わりませんので、皆様も全力で楽しんでくださると幸いです。せっかくですから、おうちでしか出来ない、食べものや飲みものをご用意の上、ディナーショーのように楽しまれてはいかがでしょう?‬…ではまた、後ほど。



【天﨑滉平さん】

今回、配信という形になり非常に残念ではありますが、配信の良さを最大限生かして皆さんに楽しんで頂ける1日にしたいなと思っています。キャストの方々と一堂に会するのは初めてなので今からワクワクしています! ディズニーの素敵な音楽たちに自分なりの素敵さをプラスして、みなさんにお届け出来るよう頑張りたいと思っています。



【荒牧慶彦さん】

今回、皆さんの前での披露は叶いませんでしたが、ライブ配信だからこそ楽しめるようなライブにしたいです! 「アンダー・ザ・シー」でたくさん盛り上がりましょう!! 声の王子様たちが繰り広げる耽美な世界をお楽しみください!



【小澤 廉さん】

ディズニーの曲を歌って踊れることは、僕の中でとてもとても嬉しいことなので画面を超えて楽しい気持ちを届けられるように僕自身心の底から楽しみたいと思います! 合いの手とか、恥ずかしがらずに歌ってくれたら楽しさ倍増すると思うので! よろしくお願いします! 配信ということは! 『自由に合いの手できる』チャンス♪



【木村 昴さん】

はじめてのライブ。とてもドキドキしております。早く歌いたくて、今か今かとこの日を楽しみにしておりました。まさに「ぼくは待ちきれない〜♪」状態。こんなときだからこそ出来ることがあると信じています。一緒に楽しんでいただければ幸いです!



【高野 洸さん】

会場でやれない分、歌に魂を込めます! でも、ディズニーの曲には本当に力があるので、きっと画面越しでもエネルギーは伝わると思います。CDになった楽曲はもちろん、ライブで初披露となる曲があったり…? ディズニーの世界観で歌えること、本当に楽しみにしてますし、豪華キャストの皆さんとの共演もワクワクします。お楽しみに!



【立花慎之介さん】

なんと! ライブの配信が決まったとのことで!! おめでとうございます☆ もう出演者からしてみたら、どんな形でもライブができるということが本当に嬉しくて仕方が無いです♪ 皆さんも楽しみにしててくださいねぇ~♪ 衣装も素敵ですよ~~~☆



【橋本祥平さん】

「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」は昨今の状況を踏まえ、今回配信という形でお届けする事となりました。画面越しではございますが、皆様にお届け出来る事大変嬉しく思います。たくさんの方が笑顔になってくれる夢のような時間を皆様と共に過ごしたいと思っておりますので引き続き楽しみにしていてくださいませ!



【古川 慎さん】

今回、残念ながらライブという形でお届けすることは叶いませんでしたが、このように配信で歌をお届けする事が出来、大変有難く思っています。心を込めて「星に願いを」を歌わせていただきますので、聴いていただければ幸いです。よろしくお願いします。



【増田俊樹さん】

Disneyはどんな時だって、どんなところにいたって僕らに夢をみさせてくれた。僕らはどんな形でも夢を届けていきたい。Disneyを歌い、みんなで一緒に夢の世界を歌いましょう。



【八代 拓さん】

今回は残念ながら皆様の前でというわけにはいかなくなってしまいましたが、それでも配信という形でお届けできることになりました。そういった場を用意して下さった方々に感謝をしつつ、僕自身もたくさんの勇気を貰ったディズニーのパワーを借りて、全員で気持ちを込めて、皆様にそれをお届けできたらと思っております!



【山谷祥生さん】

まず、配信という形でもライブを開催できることになり、とても嬉しく思います。皆が大好きなディズニーという世界を歌やパフォーマンス、そしてファンの方一人一人の声で、同じ時を共有できるなんて夢のようです。楽しみにされていた方にしっかりと笑顔を届けられるように、精一杯ステージの上に立ちたいと思います。一緒に楽しみましょう!



Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney







<配信詳細>

◆特番タイトル:Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020(ニコニコ生放送)

◆出演:浅沼晋太郎、天﨑滉平、荒牧慶彦、小澤 廉、木村 昴、高野 洸、立花慎之介、橋本祥平、古川 慎、増田俊樹、八代 拓、山谷祥生

◆配信日時:2020年8月23日(日)

◆配信時間:18時00分~ (番組配信スタート)

◆配信チャンネル:ニコニコ生放送(有料チケット)

◆視聴チケット:6月下旬以降販売開始予定 ※ライブ全本編映像中、 古川 慎の出演シーンはスケジュールの都合により一部となります、予めご了承下さいませ。

※新型コロナウィルス被害拡大の今後の状況を鑑みて、配信内容を変更・中止とする場合もございます。予めご了承下さい。 主催:エイベックス・ピクチャーズ 主管:Disney Concerts 協賛:ディズニー★JCBカード 【配信特設ページ】https://avex.jp/Disney-voicestars/vs/

【公式サイト】http://avex.jp/Disney-voicestars/



【公式Twitter】@voicestars_PR Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney