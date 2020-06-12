Juice＝Juice 稲場愛香 × 苺の写真に、「世界で一番苺が似合う」「最強の組み合わせ」の声

Juice＝Juiceの稲場愛香が10日（水）、Instagramを更新。“量産型”加工ほか苺とのコラボ写真を公開し話題を呼んでいる。

【写真】“最高の組み合わせ” 稲場愛香×苺のあざかわショット

2014年にカントリー・ガールズとしてデビューし、現在はJuice＝Juiceのメンバーとして活躍している稲場愛香。幼少期から磨き続けたダンスや、“あざかわ”キャラで人気を博している。

稲場は10日（水）、「いつかの苺たち。」とInstagramを更新。“量産型”と流行の文字付き加工をした写真のほか、ガーリーな苺とのコラボ写真を公開した。

投稿には1万件を超える「いいね」が付き、ファンからは「世界で一番苺似合う」「今日もまなかんかわいくて元気出ました」「あざかわ」「最高の組み合わせだね」と絶賛の声が寄せられた。

▽稲場愛香
Instagram：manaka_inaba.official

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