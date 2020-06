劇場版『秘密結社　鷹の爪』第3弾＆第4弾が、2週連続で放送決定！

アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパンは、アニメシリーズ『秘密結社 鷹の爪』の劇場版、第3弾と第4弾を2020年6月13日(土)午後1時から2週連続で放送することを発表した。



『秘密結社 鷹の爪』は、5人組の悪の秘密結社・鷹の爪団が世界征服を企むストーリー。監督、脚本、キャラクターデザイン、編集から声の出演まで、作品のほぼ全てをFROGMAN監督が手掛けるアニメシリーズで、大人も楽しめるアニメとして幅広い世代で話題になっている。



6月13日(土)午後1時からは、第3弾「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE3 ~http://鷹の爪.jpは永遠に~」、6月20日(土)午後1時からは、第4弾「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE4 ~カスペルスキーを持つ男~」を放送するほか、カートゥーン ネットワークでは、テレビアニメシリーズ『秘密結社 鷹の爪』も月曜から金曜の午後11時から11時30分まで放送している。現在は『秘密結社 鷹の爪 DO』を放送中で、6月22日(月)から『秘密結社 鷹の爪』を楽しむことができる。



