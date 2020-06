2018年1月に亡くなったECDが自身のレーベル・FINAL JUNKYからリリースしたオリジナルアルバムの配信が、これまで未解禁だったSpotifyやAWA、LINE MUSICなどでもスタートした。

配信が解禁となったのは「失点 in the Park」「FINAL JUNKY」「Crystal Voyager」「天国よりマシなパンの耳」「TEN YEARS AFTER」「Don't worry be daddy」「The Bridge - 明日に架ける橋」「FJCD-015」「Three wise monkeys」の9タイトル。なお配信会社によっては解禁時期には多少のズレがある。