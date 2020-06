BTSが7月15日にリリースする4thアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の収録曲「We are Bulletproof : the Eternal」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「We are Bulletproof : the Eternal」はBTSが練習生時代に作った「We are Bulletproof pt.1」、デビュー作「2 COOL 4 SKOOL」に収録された「We are Bulletproof Pt.2」に続く、“We are Bulletproof”シリーズの楽曲。シリーズを完結させるこの楽曲の歌詞には「We are Bulletproof Pt.2」の一部を引用し、さまざまな試練に耐えてデビュー当時の7年前よりもっと強くなった彼らの思いがつづられている。

このMVはBTSがデビュー7周年を記念し行っているイベント「2020 BTS FESTA」の中でARMY(BTSファンの呼称)への11番目のプレゼントとして公開されたもの。“BTSの年表”というコンセプトで制作され、これまでに発表されてきたMVを彷彿とさせるシーンなどを盛り込み、デビューから現在までのBTSの“重要な瞬間”がアニメーションで描かれている。なお明日6月13日には「2020 BTS FESTA」最後のコンテンツが公開される予定。