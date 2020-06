『PS5』大作からインディーまで多彩なゲーム28タイトルを発表！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)は、日本時間6月12日(金)に開催した映像イベントにおいて、次世代コンソールゲーム機プレイステーション(R)5(以下、PS5)の本体デザインを初披露するとともに、PS5向けに登場する魅力的なゲームラインアップを発表した。



映像イベントでは、これまでのプレイステーションのコンソールゲーム機とは一線を画す、2トーンの色使いで大胆かつ斬新な印象の本体デザインを披露し、PS5は2種類のモデルを用意していることが発表された。ひとつはUltra HD Blu-rayディスクドライブを備えたスタンダードなモデル、もうひとつはディスクドライブがないデジタル・エディションと、ゲームユーザーのプレイスタイルに合わせて選ぶことができる。



▲左:デジタル・エディション、右:スタンダード



さらに本イベントでは、PS5による「未来のゲーム体験」を実現する数々の新作タイトルが紹介された。その数は28タイトルで、そのほとんどがPS5で独占発売、もしくはコンソールゲーム機における独占発売となる。開発会社が制作する選りすぐりのタイトル群は、いずれもPS5の可能性を存分に活かしながら、かつてないほどの深い没入感を表現した作品となっている。



「PS5ではゲーム体験を再定義し、新たな世代が実現する革新的なゲームプレイをお届けすべく、今我々は大きな飛躍を遂げようとしています。PS5が実現する世界はより豊かで美しく、想像を超えるような五感に訴えかける体験と、もはやロード時間とは言えないほどの圧倒的なスピードで、今まで以上にシームレスで卓越したゲーム体験をお届けできることでしょう。本日ご覧いただいた映像は、次世代がお届けする体験のほんの始まりにすぎません。PS5の発売に向け、この新たな旅路を共にしてくださっているゲームユーザーの皆様に感謝いたします。今後もぜひご期待ください」

社長 兼 CEO ジム・ライアン



また、SIEとRockstar Gamesの強力なパートナーシップにより、ゲーム史上最大のフランチャイズのひとつである「Grand Theft Auto」がPS5に登場することも発表された。『Grand Theft Auto V』(以下、GTAV)と『GTAオンライン』は、PS5のハードウェアやその新機能を最大限に活用し、真の次世代機体験を届けるべく強化・拡張され、2021年後半にPS5で発売予定。『GTAオンライン』は発売から3ヶ月の間、すべてのPS5ユーザーに無料で提供され、期間内に本作を取得すれば、誰でも無期限で遊ぶことができる。※1 そして本日より、プレイステーション(R)4版のGTAVを持っている全てのユーザーに、2021年にPS5版が発売されるまでの間、ゲーム内で使える100万ドルのGTAマネーが毎月プレゼントされる。



さらに、SIEワールドワイド・スタジオや業界が誇るソフトウェアメーカー各社からは、独創性にあふれたPS5タイトルのラインアップが発表され、PlayStation Studiosの独占タイトルからは、『Marvels Spider-Man Miles Morales』(Insomniac Games)、『グランツーリスモ7』(ポリフォニー・デジタル)、そして『Horizon Forbidden West』(Guerrilla Games)の映像が初公開された。



ソフトウェアメーカー各社からは、『NBA 2K21』(2K, Visual Concepts)、『バイオハザード ヴィレッジ』(Capcom)などの人気フランチャイズの新作に加え、『DEATHLOOP™』(Bethesda)、『Project Athia*』(Square Enix/Luminous Productions)をはじめとする完全新規タイトルと、インディーデベロッパー各社からも、『Stray』(Annapurna/Blue Twelve Studio)や『Bugsnax』(Young Horses)などが披露され、多彩なコンテンツによるPS5の可能性が示された。



※1 オンラインマルチプレイには PlayStation(R)Plus への加入が必要です。



SIEはPS5のゲーム体験をさらに進化させる周辺機器も発表した。



・PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット – 3Dオーディオ対応。デュアルノイズキャンセリングマイク搭載。

・HDカメラ – 大切なゲームプレイとともにプレイヤーを高画質で配信するデュアル1080pカメラ採用。

・メディアリモコン – 内蔵マイクを搭載し、映画やストリーミングサービスのより手軽な操作が可能。

・DualSense充電スタンド – DualSenseワイヤレスコントローラーが2つ同時に充電可能。



PS5の価格やさらなる詳細は後日発表予定。



■SIE が販売する、SIE ワールドワイド・スタジオおよびパートナー会社制作の PS5 タイトル※2

・Astros Playroom (JAPAN スタジオ)

・Demons Souls (Bluepoint Games / JAPAN スタジオ)

・Destruction All Stars(Lucid Games / XDEV)

・グランツーリスモ7 (ポリフォニー・デジタル)

・Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

・Marvels Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

・Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

・Returnal (Housemarque / XDEV)

・Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)



■ソフトウェアメーカー各社様の PS5 タイトル※2

・Bugsnax (Young Horses)

・DEATHLOOP (Bethesda)

・Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

・Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

・Goodbye Volcano High (KO-OP)

・Grand Theft Auto V 、GTAオンライン (Rockstar Games)

・ヒットマン3 (IO Interactive)

・JETT : The Far Shore(R) (Superbrothers)

・Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

・Little Devil Inside (Neostream Interactive)

・NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

・Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

・Pragmata (Capcom)

・Project Athia*(Square Enix / Luminous Productions)

・バイオハザード ヴィレッジ(Capcom)

・Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

・Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

・Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

・The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)

*Working title



※1 オンラインマルチプレイには PlayStation(R)Plus への加入が必要です。

※2 掲載しているタイトルは原題です。また、タイトルの一部は仮称です。販売するタイトルは国・地域によって異なる場合があります。

※ ”プレイステーション”および”PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ ”DualSense”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ ”Ultra HD Blu-ray”は、Blu-ray Disc Association の商標です。