藤田咲＆中島由貴が出演！ 『初音ミク Project DIVAMEGA39’s』SP番組生配信

発売中のNintendo Switch™用ソフトウェア『初音ミク Project DIVAMEGA39s』より、2020年6月17日(水)20:00から「初音ミク Project DIVA MEGA39s公式生放送 新情報解禁SP」をYouTube Live、Periscopeにて配信することが決定した。



Nintendo Switch™用ソフトウェア『初音ミク Project DIVAMEGA39s』は、バーチャル・シンガー「初音ミク」主演のリズムアクションゲームで、シリーズ10周年を迎える人気作。

本作のメインとなる「リズムゲーム」では、シリーズ初収録楽曲を含む、10年間の歴史を彩った100曲に、書き下ろしテーマソング「Catch the Wave」(Music & Lyrics by kz(livetune))を加えた全101曲を収録。

リズムゲームは従来の遊び方に近い「アーケードモード」に加え、Nintendo Switch™ならではの新ゲームモード「ミックスモード」を追加している。

PVはアニメ調のタッチにリニューアルし、見た目にも新しい可愛さ、格好良さが楽しめ、自由に選べるモジュール(コスチューム)は300着以上が収録されている。



このたび配信が決定した、「初音ミク Project DIVA MEGA39s公式生放送 新情報解禁SP」では、「初音ミク」のキャラクターボイス担当・藤田咲と、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』で日野森志歩を演じ、「Project DIVA」シリーズファンとしても知られる声優の中島由貴をゲストに、『初音ミク Project DIVA MEGA39s』に関するさまざまな情報をお届けする生放送。

ゲームに関する新情報の公開も予定しているので、プレイを楽しんでいる方もミクが大好きな方もぜひご覧あれ。



(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net