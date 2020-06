タイカンの展示も│ポルシェジャパン初のポップアップストア期間限定オープン！

ポルシェ初のポップアップストア「Porsche NOW Tokyo」が、2020年7月9日(木)から2021年8月31日(火)まで期間限定でオープンする(7月10日より一般公開)。



「Porsche NOW Tokyo」は、新しい潜在カスタマーとポルシェブランドの接点を繋ぐポップアップストアで、ポルシェがグローバルに展開する期間限定のリテールコンセプト「Porsche NOW」を日本市場へ初めて導入するものである。「NOW」は「今この瞬間を利用すること」を表している。ガラスを全面に採用した開放感あるモダンな店舗のレイアウトは、カジュアルでリラックスした空間となっており、ゲストの入店を自然に促すことを目的としている。



オープン時には、デッキスペースと店内にポルシェ初のフル電動スポーツカーであるタイカンを含む3台の車両が展示されるほか、ポルシェジャパンが都市型充電ステーションとして、東京・名古屋・大阪に配置を予定している150kW級の出力を誇るポルシェターボチャージングステーションも設置されるという。店内にはポルシェモデルのVR体験スペースも設置されると同時に、日本初導入となる「ポルシェプロ」が常駐し、ポルシェに関するあらゆるお問い合わせに対応する。



ポルシェジャパン社長のミヒャエル・キルシュは、「多種多様の目的をもった人が集う有明へPorsche NOW Tokyoをオープンすることができ大変嬉しく思います。これまでポルシェブランドと接点があまりなかった、あるいは従来のディーラーに入ることを躊躇されていたようなお客様へ特にアピールしたいと考えています。もちろん既存のお客様にも新しいショップスタイルをお楽しみ頂けます。この新しいリテールコンセプトで、近々日本に導入されるタイカンにもぜひ触れていただければと思います」とコメントした。



また、Porsche NOW Tokyoを運営するポルシェ正規販売店イー・ビー・アイ・マーケティングの代表取締役 荒川由紀は「ポルシェ初のフル電動スポーツカーであるタイカンの到着を目前に、私達のポルシェセンターに革新的なポップアップストアを加えられることをとても嬉しく思っています。新たな賑わいを見せ始めた有明の地にて、好奇心あふれるアクティブな感度をお持ちのお客様に対し、クラシックからデジタルまで変わることの無いポルシェ伝統の車づくりをカジュアルにお伝え出来る、みなさまとポルシェブランドとの魅力的な接点として最初の窓口になれることは、とても光栄なことです」と話した。





■ Porsche NOW Tokyo 概要

・URL: https://www.porsche.co.jp/dealers/porschenow/

・店舗所在地:〒135-0063 東京都 江東区有明一丁目3-25

・TEL:03-5962-4676

・営業時間:11:00-20:00