LiSA「SOL!」こもり教頭と紅白で共演 生の「紅蓮華」を見たGENEメンバーの感想は？

LiSAが、6月9日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。2019年にリリースされた楽曲「紅蓮華」について、1年以上のロングセールスを記録している感想を伝えました。また昨年放送の「第70回 NHK紅白歌合戦」でGENERATIONS from EXILE TRIBEの一員として共演したパーソナリティのこもり教頭が、そのパフォーマンスを見たメンバーの反応を明かしました。さかた校長:「SCHOOL OF LOCK!」では、何度もかけさせてもらっている「紅蓮華」!LiSA:ありがとうございます!さかた校長:先日、CDとダウンロードで合算100万枚を突破!こもり教頭:すごいよ!さかた校長:さらにストリーミングで1億再生突破と……これヤバいですよね!?こもり教頭:あの、単純にヤバいですよ(笑)。LiSA:(笑)。さかた校長:すごすぎて、ヤバいなんて単純な言葉しか出てこないですよ。この曲が先行配信されたのは、1年以上前(2019年4月)ですよ?!LiSA:そうなんですよ。こもり教頭:だから、ずっと上がっていっているってことですよね。ポイントポイントで、たくさんの方に曲が知られて進んでいっている印象はありますね。さかた校長:アニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマだったり、『(第70回NHK)紅白歌合戦』でも歌われたりしてロングヒットになっていますけど、この現象はどのように受け止めていますか?LiSA:これまでもアニメの主題歌をたくさん歌わせてもらっているんですけど、その制作の方たちの気持ちをたくさん受け取った上で主題歌を作るんですね。皆さんのアニメに賭ける思いを受け取って曲にするので……それは『鬼滅』だけじゃなくて、今までの作品全部でそうやってきたんですけど。そういう丁寧に作ってきたものがこんなに長くたくさんの方に少しずつ広がっていって、『鬼滅』をきっかけにアニメを見たことのなかった人が別のすごい作品にも出会っていく……という入り口になったんじゃないかなと思っています。さかた校長:この曲の大ヒットも、それで世界が広がった人も倍々でいるでしょうし。たくさんの人が楽しんでくれる曲になったという……いや~すごいですよ。そしてヤーバいですね。こもり教頭:校長が……そろそろ助けてくれよ、みたいな目で見てきましたけど(笑)。LiSA:私もその空気を感じました(笑)。さかた校長:ちょっと待ってくださいよ、教頭がカマしてますよ!こもり教頭:いやだって申し訳ない!さかた校長:何? 何!?こもり教頭:さっきから言おうかどうしようか迷っていたんですけど……今からすごく嫌なことを言います!LiSA:(笑)。さかた校長:な、な、なんですか?こもり教頭:僕は紅白で、生で聴いていますから!さかた校長:ふざけんなよ!LiSA:1本!!さかた校長:それは言ったらダメだろ!こもり教頭:校長が「倍々で……」とか言っていましたけど、その入り口に俺もいましたから!さかた校長:マジでずりぃわ……じゃあ、生の「紅蓮華」はどうだったの?こもり教頭:そりゃハンパないよ! しかも紅白だけじゃなくて、年末の大きな音楽番組でもご一緒したので、うちのメンバーもアガってましたもん!さかた校長:はぁ……。こもり教頭:「紅蓮華」を聴きたがっていたメンバーがいて、リハーサルで楽曲を聴いて「うわ、LiSAだ!」ってなっていましたよ!LiSA:(笑)。さかた校長:生で見たらね。こもり教頭:そりゃグっとなりますよ。肌感でビリビリくるもん。さかた校長:マジでずりぃ……!