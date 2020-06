6月20、21日に行われるやついいちろう(エレキコミック)主催の配信ライブイベント「ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020」は同日開催が予定されていたライブイベント「YATSUI FESTIVAL! 2020」の中止に伴い、使用予定だった会場から無観客ライブを複数のチャンネルで無料配信するオンラインイベント。このたび第3弾アーティストとして、私立恵比寿中学、アップアップガールズ(仮)、UKULELE GYPSY(キヨサク from MONGOL800)、大槻ケンヂ、ONIGAWARA、クマリデパート、GEZAN×不破大輔(渋さ知らズ)VJ中山晃子、中村一義(Acoustic set with 三井律郎)、Helsinki Lambda Club、ホフディラン、Lucky Kilimanjaroら51組の出演がアナウンスされた。

また「ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020」は「全国のライブハウス・アーティストをつなげる壮大なフェス!」をテーマに掲げて東京のほかに、北海道、愛知、京都、大阪、島根、福岡、沖縄、韓国の国内外9カ所の会場から配信されることも決定。イベントのオープニングは全会場と中継をつないで行われる。

やついいちろう コメント

第3弾アーティスト51組発表です。これにて出演者は224組になりました。全部観ようと思ったら10個くらいのタブレットが必要かもしれないですね。今回やっと日本中のライブハウスを繋ぐ発表ができました。札幌、名古屋、京都、大阪、松江、福岡、沖縄に東京を加えた全国8カ所で同時にやついフェスを開催する事になります。それに加えて韓国とも繋げることになり、全部で9ヶ所になりました。やついフェスはオンライン化することで日本を超え、海外まで達しました。オンラインフェスとしては日本最大のフェスになりました。当日のオープニングでは全会場を繋げてスタートしたいと思っています。楽しみです。楽しみな1日があると「楽しみだなー」と思える日々が始まります。今日からの9日間が皆さんにとっても「楽しみだなー」の日々になったらこんなに嬉しい事はありません。今回オンライン上にフードコートも作りました。オンラインやついフェスのためのお得な通販品や無料で作れるやついフェスリストバンドを見せたら当日割引されたり各種サービスが受けられます。是非一度ホームページから見てみてください。それでは当日までワクワクお待ちください!

ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020

配信日時:2020年6月20日(土)、6月21日(日)14:00~22:00(予定)

<出演者>

DJやついいちろう / エレ片(エレキコミック+片桐仁) / エレキコミック / ライトガールズ / 相澤一貴 / 阿佐ヶ谷姉妹 / 麻美ゆま / アシュラシンドローム / ASH&Dコーポレーション(ザ・ギース、ラブレターズ、阿佐ヶ谷姉妹) / アナログタロウ / AFRO PARKER / 綾瀬マルタ / アラウンドザ天竺 / 石川カズキ / 一徹&月野 / いとうせいこう / illiomote / 上杉周大 / ウエストランド / 上野優華 / 氏神一番(カブキロックス) / 宇宙まお / ウルトラ / エキストラ / EZOorDIE! / ENGAG.ING / 岡江真一郎 / おくまん / 奥森皐月 / 小沢一敬(スピードワゴン) / オジンオズボーン / おとといフライデー(小島みなみ、紗倉まな) / on1on(the life of the party) / お見送り芸人しんいち / 小山田壮平(AL) / KAGE稲荷 / 駆け抜けて軽トラ / katz(ROCK'IN'JECTION) / かにゃ / 神谷明 / Calmera / 河邑ミク / 川本真琴 / キイチビール&ザ・ホーリーティッツ / 木下百花 / 奇妙礼太郎 / 煌めき☆アンフォレント / Groovy Rubbish / Gateballers / 月光グリーン / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / ゴールドラッシュ / 越田You / CY8ER / SAKURAI / 佐藤コノヤロー / サニーデイ・サービス / ザ・マミィ / THEラブ人間 / ザ・リーサルウェポンズ / Sundayカミデ / サンプラザ中野くん / 三遊亭わん丈 / J-POP地獄 / ジャパネーズ / しりあがり寿 / シロたろし / SHIM TATSUYA / 水中、それは苦しい / CYNHN / 図鑑 / 杉作J太郎 / 空きっ腹に酒 / STARMARIE / ステレオガール / THE SPOOKS / 3markets[ ] / 曽我部恵一 / ゾフィー / ダイアモンド☆ユカイ / TAIGA / 大陸 / 高城れに(ももいろクローバーZ) / たなしゅう / 谷本貴義 / たのしい楽団 / DALLJUB STEP CLUB / ちびシャトル / チムニー / ツィンテル / 月見峠 / つねまつ / ツチヤタカユキ×立川吉笑 / TCクラクション / DJ KOO / DJみそしるとMCごはん / 手島優 / DE DE MOUSE / テニスコート / 寺嶋由芙 / TENDOUJI / 東京ホテイソン / DOTAMA / toddle / 飛石連休 / トライシグナル / どんぐりず / ナナフシギ / 浪江女子発組合 / 成山剛(sleepy.ab) / 西恵利香 / 西寺郷太(NONA REEVES) / 虹の黄昏 / ニッチロー' / Negicco / 脳みそ夫 / 登翔一(Cell The Rough Butch) / パーツイシバ / パーマ大佐 / hy4_4yh / Hi-Hi / ぱいぱいでか美 / 爆乳ヤンキー / 爆烈Q / 馬喰町バンド / はしこばし / X-GUN / 花園夜市 / Have a Nice Day! / 浜端ヨウヘイ / パラシュート部隊 / ハンバーグ師匠 / b-flower / ブーメラン学園 / FES☆TIVE / Foi / 藤子 / bloodthirsty butchers / The Bassons / ボギー家族 / ホシカワ / 星野みちる / ポルコ / ぽんぽこ / マキタスポーツ / 街裏ぴんく / マッカーサーアコンチ / myeahns / 眉村ちあき / marucolab / meme tokyo. / みきなつみ / 宮沢章夫 / みるきーうぇい / ムフロンズ / 村山武蔵 / 森重樹一(ZIGGY) / 森山らきあ / 山木将平 / ゆってぃ / ユリオカ超特Q / ゆるめるモ! / 吉田豪 / YONA YONA WEEKENDERS / ライトガールズ / ランボルマーチン / Laura day romance / ロボマン / 惑星ボルヘス / ワタナベシンゴ(THE BOYS&GIRLS) / わらふぢなるお / 1inamillion / ワンダフルボーイズ / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / アップアップガールズ(プロレス) / UKULELE GYPSY(キヨサク from MONGOL800) / USHISUKE / ukka / ERG / エルシャラカーニ / 大槻ケンヂ / ONIGAWARA / KAHOH / かもめんたる / 吉川友 / 鬼頭哲(渋さ知らズ) / クマリデパート / クロスノエシス / GEZAN×不破大輔(渋さ知らズ)VJ中山晃子 / SOUTH CLUB / 三拍子 / しまおまほ / 島袋優(BEGIN) / 私立恵比寿中学 / すっぽん大学 / 3views of a secret / sora tob sakana / 田中貴(サニーデイ・サービス) / 玉置標本 / chuLa / Deep Sea Diving Club / 中村一義(Acoustic set with 三井律郎) / ナナランド / なんキニ! / 虹のコンキスタドール / Pimm's / predia / Helsinki Lambda Club / BenjaminJasmine / ホフディラン / 前川真悟(かりゆし58) / マッハスピード豪速球 / まねきケチャ / 宮川愛李 / 森下ゆうじ / ゆけむりDJs / Lucky Kilimanjaro / Ran / RISERA / ROLLY / 脇田もなり feat. Dorian + KAYO-CHAAAN / ワタナベイビー / 渡部真一(渋さ知らズ) / and more



※ダイアモンド☆ユカイの☆は六芒星が正式表記。

※DE DE MOUSEは頭2つのEにアキュートアクセント付きが正式表記。