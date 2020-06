BiSH 初のベストアルバムのアートワークを公開、特設サイトもオープン

“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、7月8日(水)に緊急発売する初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』(読み:フォーリヴ)のアートワークが公開された。



これは、2015年の結成当初からのライブハウスでのBiSHや、アーティスト写真をコラージュしたデザインになっており、使用されている写真及びアートワークデザインは、結成当初からBiSHの写真を撮り続けてきた外林健太によるもの。



同作品にはBiSHの代表曲がCD2枚組27曲収録され、また「#BiSHベストアルバム大作戦」と銘打って、デビュー以来BiSHがワンマンや自主企画を開催してきた全国のライブハウスに、エイベックス及びWACKの収益全額が寄付され、初回生産限定盤のみの販売となっている。ベストアルバム特設サイトも公開された。



また7月22日(水)には、シングルリリース予定を急遽変更し、現状を見据え新たに書き下ろされた新曲群にタイアップ楽曲を加えた全7曲収録のメジャー3.5thアルバムをリリースする。



▽『FOR LiVE -BiSH BEST-』

発売日:7月8日(水)

形態:初回生産限定盤CD2枚組(全27曲)

価格:3,000+税(+tax)

特設サイト:https://www.bish.tokyo/for_live/

予約購入サイト:https://bish.lnk.to/FORLiVE



【収録内容】

Disc1

01.スパーク

02.BISH -星が瞬く夜に-

03.MONSTERS

04.OTNK

05.beautifulさ

06.ALL YOU NEED IS LOVE

07.DEADMAN (2nd)

08.オーケストラ

09.本当本気

10.プロミスザスター

11.GiANT KiLLERS

12.Nothing.

13.My landscape

14.SMACK baby SMACK

15.JAM

Disc2

01.PAiNT it BLACK

02.Life is beautiful

03.HiDE the BLUE

04.NON TiE-UP

05.stereo future

06.遂に死

07.I am me.

08.DiSTANCE

09.MORE THAN LiKE

10.GRUNGE WORLD

11.KiND PEOPLE

12.リズム