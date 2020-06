「NEW GAME!」の得能正太郎が、作曲家・ヒゲドライバーによるアルバム「ひげこれ! HIGE DRIVER BEST in KADOKAWA ANISON」のジャケットイラストを描き下ろした。

9月30日にリリースされる「ひげこれ!」は、15周年を迎えるヒゲドライバーがKADOKAWAのアニメ作品で手がけてきた楽曲などを収めたアルバム。TVアニメ「機巧少女は傷つかない」のエンディングテーマ「回レ!雪月花」、TVアニメ「NEW GAME!!」のオープニングテーマ「STEP by STEP UP↑↑↑↑」、劇場アニメ「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」のテーマソング「THERE IS A REASON」など全16曲が収録されている。なおヒゲドライバーは「ヒゲをモチーフにした可愛いジャケットイラストは『NEW GAME!』の得能先生。可愛いドット絵にも注目!」とコメントした。

ヒゲドライバーコメント

僕がアニソンを作らせてもらうきっかけになったのはKADODAWAさんだったので、こうしてベストアルバムが出せることはすごく感慨深いです。思えばいろんな曲を作らせてもらってきまして、底抜けに明るい曲から、しっとりバラードまで。これもヒゲドライバーだったのか!と、驚きとともに楽しんでもらえると幸いです。ヒゲをモチーフにした可愛いジャケットイラストは「NEW GAME!」の得能先生。可愛いドット絵にも注目!

「ひげこれ! HIGE DRIVER BEST in KADOKAWA ANISON」収録曲

01. 「回レ!雪月花」 / 歌組雪月花 [夜々(CV:原田ひとみ)、いろり(CV:茅野愛衣)、小紫(CV:小倉唯)] (TVアニメ「機巧少女は傷つかない」エンディングテーマ)

02. 「夢見サンライズ」 / 歌組雪月花 [夜々(CV:原田ひとみ)、いろり(CV:茅野愛衣)、小紫(CV:小倉唯)]

03. 「ウラオモテ・フォーチュン」 / 佐倉千代(CV:小澤亜李)(TVアニメ「月刊少女野崎くん」エンディングテーマ)

04. 「Shake!」 / fourfolium [涼風青葉(CV:高田憂希)、滝本ひふみ(CV:山口愛)、篠田はじめ(CV:戸田めぐみ)、飯島ゆん(CV:竹尾歩美)]

05. 「ワタシConnect*」 / 滝本ひふみ(CV:山口愛)

06. 「CONTINUE...?」 / 涼風青葉(CV:高田憂希)(TVアニメ「NEW GAME!」第3話挿入歌)

07. 「STEP by STEP UP↑↑↑↑」 / fourfolium[涼風青葉(CV:高田憂希)、滝本ひふみ(CV:山口愛)、篠田はじめ(CV:戸田めぐみ)、飯島ゆん(CV:竹尾歩美)] (TVアニメ「NEW GAME!!」オープニングテーマ)

08. 「Overdrive」 / 原田ひとみ(TVアニメ「ヴァルキリードライヴ マーメイド」オープニングテーマ)

09. 「Stay Alive」 / エミリア(CV:高橋李依)(TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」後期エンディングテーマ)

10. 「Wishing」 / レム(CV:水瀬いのり)(TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」第18話挿入歌)

11. 「戦線のリアリズム」 / 新菜まこ(TVアニメ「幼女戦記」挿入歌)

12. 「More One Night」 / チト(CV:水瀬いのり)、ユーリ(CV:久保ユリカ)(TVアニメ「少女終末旅行」エンディングテーマ)

13. 「Blow out」 / 鈴木このみ(TVアニメ「ロクでなし魔術講師と禁忌経典」オープニングテーマ)

14. 「THERE IS A REASON」 / 鈴木このみ(劇場アニメ「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」テーマソング)

15. 「今この身が果てようとも」 / 衛藤可奈美(CV:本渡楓)、十条姫和(CV:大西沙織)(TVアニメ「刀使ノ巫女」第12話挿入歌)

16. 「ここから、ここから」 / 玉木マリ(CV:水瀬いのり)、小淵沢報瀬(CV:花澤香菜)、三宅日向(CV:井口裕香)、白石結月(CV:早見沙織)(TVアニメ「宇宙よりも遠い場所」エンディングテーマ)

(c)KADOKAWA CORPORATION 2019 (c)2013 海冬レイジ・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/機巧少女は傷つかない製作委員会 (c)椿いづみ/スクウェアエニックス・「月刊少女野崎くん」製作委員会 (c)得能正太郎・芳文社/NEW GAME!製作委員会 (c)得能正太郎・芳文社/NEW GAME!!製作委員会 (c)VALKYRIE DRIVE PARTNERS (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会 (c)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会 (c)つくみず・新潮社/「少女終末旅行」製作委員会 (c)2017 羊太郎・三嶋くろね/株式会社KADOKAWA/ロクでなし製作委員会 (c)榎宮祐・株式会社KADOKAWA刊/ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会 (c)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会 (c)YORIMOI PARTNERS