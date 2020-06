場所は「秘密」?! │真っ白の空間にホワイトのポルシェだけが並ぶ必見コレクション

”ホワイト・ポルシェ・コレクション”という場所が存在する。そこに展示されているポルシェのほとんどはホワイト。さらにいえば、壁も床も、置かれている家具もホワイトで統一されている。コレクションが並ぶ建物に入るには、ホワイトの靴下を履くか、靴にホワイトのカバーを付けなければいけない。加えて、携帯電話は入口に置かれたボックスの中に入れなければいけないというルールもある。もちろん、このボックスもホワイトだ。



貴重なポルシェが美しく並んでいるが、このミュージアムにはライブラリーもあり、当時の販売ガイドなどといった資料までもが保管されている。ポスターは1枚1枚、平らな状態でシワができないよう収納されている。コンディションの良さからも、コレクターにとっては堪らないはずだ。ラゲージといったアクセサリー類もこのコレクションのオーナーは集めており、それらもひとつのオブジェのように展示されている。



見てみたい!ホワイトだらけのポルシェコレクション(写真23点)





ちなみに、展示車両のボディはホワイトでなければいけないが、インテリアについては何色でもいいそうで真っ赤なシートのものもある。しかし、エアコン吹き出し口など細かなポイントがホワイトであるのは特徴的だ。また、走行距離が短いことも、このコレクションにおいて重要なポイントとなる。



そして、その場所はといえば「シークレット」。さながらミュージアムであるが、一般開放しているのではなく、オーナーが個人的な趣向ですべて綺麗に並べ保管している、あくまでコレクションなのである。一部、ポルシェ 356はシルバーなどであるが、歴史のあるものはオリジナルを大切にしていることも伺える。



ホワイト・ポルシェ・コレクションに展示されているポルシェは下記の通り。このほとんどがホワイトなのだから、”すごい”の一言に尽きる。



1987年 959

2005年 Carrera GT

2015年 918 Spyder

1997年 911 GT2 "Strassenversion"

2004年 911 GT2

2008年 911 GT2

2011年 911 GT2 RS

2018年 911 GT2 RS

2004年 911 GT3 RS

2008年 911 GT3 RS

2011年 911 GT3 RS

2011年 911 GT3 RS 4.0

2016年 911 GT3 RS

2018年 911 GT3 RS

2016年 911R

1973年 911 Carrera RS 2.7 Touring

1973年 911 Carrera RS 2.7 Lightweight

1992年 911 Carrera RS

1994年 911 RS America

1994年 Carrera RSR 3.8 "Strassenversion"

1996年 911 Carrera RS

1976年 911 Turbo Carrera

1979年 911 Turbo

1984年 911 Carrera Turbo Look

1986年 911 Carrera Turbo Look

1989年 911 Turbo

1994年 911 Turbo S "Flachbau"

1997年 911 Turbo S

2018年 911 Turbo S Exclusive Series

1989年 911 Speedster

1992年 911 America Roadster

1994年 911 Speedster

1998年 911 Carrera Cabriolet

2011年 911 Speedster

1967年 911S Targa

1976年 911S Targa

1990年 911 Targa

2016年 911 GTS Targa 4

1965年 356 SC

1963年 356B 2000 GS Carrera 2

1959年 356A 1600 GS Carrera De Luxe

1958年 356A Speedster 1600 Super

1955年 356 Continental

1987年 944 Turbo Cup USA

1990年 944 S2 Cabriolet

1994年 968

1970年 914-6

1965年 911

1975年 911 Carrera (RoW with MFI)

1988年 911 Carrera Club Sport

1989年 911 Carrera

1996年 911 Carrera 4S

1997年 911 Carrera 4S

2010年 911 Sport Classic

2014年 911 50th Anniversary

1962年 Diesel Junior 109

1959年 Diesel Junior 108 S "Vineyard"