「SNS誹謗中傷」に、若新雄純「デジタルの世界は一つひとつが確定的に伝わってしまう」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。5月28日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「SNSでの誹謗中傷」について取り上げました。恋愛リアリティー番組「テラスハウス TOKYO 2019-2020」(フジテレビ系、FOD、Netflix)に出演していた女子プロレスラーの木村花さん(享年22歳)が5月23日(土)に急逝されました。フジテレビは5月27日(水)、「テラスハウス TOKYO 2019-2020」の制作と放送を中止すると発表。同番組にて、木村さんが同居男性とのトラブルに憤ったシーンを巡り、SNS上で匿名による誹謗中傷が相次いでいました。現在、インターネットやSNS上での誹謗中傷の問題が取り沙汰され、法整備を求める声が上がるなど、さまざまな議論を繰り広げています。* * *こうした一連の問題をうけ、若新はSNSでの誹謗中傷について持論を述べていきます。自分の顔や立場を明かさなくて済む匿名の場合、「責任がないので酷い言葉を浴びせやすい」としながらも、「じゃあ、リアル(現実世界)では酷いことを言わない人ばかりかと言うと、けっこう酷いことを言う人はいる。僕らって、常に発言に気をつけて、常に完璧で正しいことを言って、一切人を不快にさせないコミュニケーションばかりとれるかと言うと、そうじゃない」と話します。相手と面と向かって会話をするリアルとSNSでのコミュニケーションの違いについて、「(リアルでの)人とのコミュニケーションは"生モノ"で連続していて、自分が言葉を放った瞬間の相手の表情や反応を見て、『ごめんごめん!』とか『冗談だよ』みたいに、言ったあとにすぐに訂正したり、謝ったりすることができる。これが人と人のリアルのコミュニケーションにおける重要なポイント」と主張。リアルのコミュニケーションは、双方のやり取りが連続していて、「その瞬間に完結するわけではなく、人にかける言葉は、その前後(のやり取り)も含めて変化するつながりの中でできていると思う」と語ります。一方、SNSの世界は「まさにデジタル」だと言います。リアルでのコミュニケーションと違って、SNSにおける言葉のやり取りは「連続しているように見えて、全部1個1個が細切れになっている。そのときの発言は、相手に届くときに一つの区切られた確定的なメッセージとして伝わってしまう。『あ、ごめん。ノリで言っちゃった!』と訂正したり、謝ったりしようと思っても、(デジタルでは)それがしにくい」と説明。だからこそ、「送信ボタンを押すときに"覚悟"が必要」と声を大にします。ネットリテラシーの1つとして、ネットやSNSで送信・投稿ボタンを押す前に、"この言葉を相手に投げかけたときに、受け取った側はどう思うのか想像しましょう"といった趣旨のことを見聞きすることがあります。若新は「なぜ投稿前の想像が必要かと言うと、リアルなコミュニケーションと違って、その場での瞬発的な訂正や修正、謝罪がしづらくなっているから」と言います。メールやSNSなどデジタルで発信したものは、記録として残ってしまうという側面があるだけに、「仕事上はすごく便利だけど、僕たちの本来のコミュニケーションは、一つひとつはあえて記録に残さないことによって、相手に合わせて直しながらやっていけるところが良かった気がする。SNSでの誹謗中傷が相手に深く突き刺さってしまうのは、その瞬間、その言葉が細切れで確定的に届いてしまうから。人との(リアルでの)コミュニケーションは言葉が連続していてそこに表情や感情が介入することで修正していけるけど、デジタルはどうしても言葉の細切れがつなぎ合わさったものなので、一つひとつが突き刺さる。そこを注意して上手に使っていく必要がある」と話しました。