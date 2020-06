SCANDAL・RINA、バンド初期の“激エモ”Ｔシャツを自宅で発見！「バンドといえば、ドクロやと思ってた（笑）」

SCANDALがパーソナリティを務める新しい番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月8日(月)の放送では、メンバー4人が久しぶりに集合! RINAが自宅で発見したバンド初期の貴重な“エモい”Tシャツの話題で盛り上がりました!――ついについに……4人集まっての収録となりました。HARUNA:ひさしぶりー!TOMO:うれしい(笑)!!RINA:2ヶ月半ぶり?HARUNA:そうだねー。RINA:こんなに会われへんかったこと、今までないもんなー。HARUNA:一応、緊急事態宣言が解除となったので、「Catch up」も新しい収録様式でお届けしていこうということで、久しぶりにメンバー4人集まりました。これでちょっとした時差に悩まなくても済む……。TOMO:リモートはさ、誰かが話しているときに被せてしゃべったら、どっちかがミュートになったりするやん。「あれ? 今なんてしゃべったんやろ?」ってことがちょいちょいあったから、集まれるっていいよね……。HARUNA:もちろん、(リモートで)できるんだってことがわかったっていうのも、新しい発見だったけどね。RINA:リモートが使えるようになってよかったと思う。HARUNA:そうだね。さて、今日は久しぶりに集まったので、ワイワイお届けしていこうと思います。(中略)MAMI:今日のハルちゃんの曲紹介の仕方がすごく嬉しそうでよかった。RINA:幸せにあふれてたなあ。HARUNA:やっぱりいいもんです、4人で集まって収録するっていうのは……嬉しいなって。HARUNA:それでは、こんなコーナーを……「 Living in the homeで……会えない、つもりにつもった……元気だった?」(笑)。TOMO:わけわかんない……(笑)。RINA:ぐちゃぐちゃやな。MAMI:何がまざってんの(笑)?TOMO:文字で見たらなんとなく「あーそういうことか」ってわかるけど、しゃべったらあんまわからへん。MAMI:要素が多すぎて……(笑)。HARUNA:先日の放送で、自粛中の4人の過ごし方を「STAY HOME HOME-TE(ホメテ)」なるタイトルでやったんですが……なにやら名前がついてます。「ホームクッカー HARUNA」「ウクレリスト TOMO」「シュレッダー MAMI」「ユーチューバー RINA」MAMI:後半はそのままだと思う……(笑)。HARUNA:私は自炊することが圧倒的に増えたって話をしました。TOMO:私は「あつまれ どうぶつの森」のメインテーマをウクレレで弾けるようになったな(笑)。MAMI:(シュレッダーを買って)なかなか処理しづらかった書類をいっぱい細かくして捨てています(笑)。RINA:私はYouTubeチャンネルを開設しました。HARUNA:今日はせっかく4人集まったので、もっと些細な報告会みたいなことをやっていこうかなと。RINA:STAY HOMEで家にいる間、みんな掃除とか断捨離とかし始めたと思うんやけど、RINAもそうやってん。でな、クローゼットのなかを掃除してたら、ストリートライブをしていたときに、みんなおそろいでスーパーで買った衣装用のTシャツあったやん。MAMI:ドクロのやつ?TOMO:ドクロのやつな。RINA:バンドといえば、ドクロやと思ってた(笑)。HARUNA:そうね。MAMI:しかもあれはスカルというタイプじゃない。一同:ドクロ(笑)。RINA:スカルじゃないねんな。TOMO:もとから、わけわからん糸がたくさん出てるデザインやった。HARUNA:しかも洗ったら、ちょっと縮んじゃうタイプのTシャツ(笑)。RINA:ほんとお金がなさすぎて、安くてかっこよくてちょっと派手なやつみたいな(笑)。TOMO:それをビリビリに切ってんな、ハサミで切って。MAMI:バンドといえば「ダメージだ!」ってことでね。RINA:ダメージでドクロで、糸が出てたら完璧やなって。TOMO:「ロックバンドってこれ!」って思ってた!久々に集結したSCANDAL、とにかく全員嬉しそうに収録に臨んでいました。この後、些細な報告会が、驚きの歴史を振り返ることに! 続きはぜひJFN PARKの音声でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/program/show/100000056