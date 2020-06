豆柴の大群がアルバムリード曲のMVを公開、ABEMAにて特別番組の生放送も【動画】

本日10日(水)に1stアルバム『スタート』を発売した“豆柴の大群”が、アルバムリード曲の『豆柴の大群-お送りするのは人生劇場-』のMVを公開した。



今回の映像は、DA PUMP『USA』等、数多くの作品を手掛ける多田卓也氏が監督を務め、中毒性のある楽曲に、思わず真似したくなる振り付けと、POPで目を奪われるグラフィックやコスチュームが印象的な内容となっている。



また10日(水)21:00より、ABEMAにてアルバム発売を記念した特別番組「豆柴の大群 はじめてのアルバム『スタート』リリース特番」が生放送される。アルバムのトークはもちろん、豆柴の大群の魅力がたっぷり詰まった1時間の生放送に期待したい。







豆柴の大群 Official HP https://mameshiba-no-taigun.jp/

豆柴の大群 Official Twitter @MAMESHiBATAiGUN

豆柴の大群 Official Youtube チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCEZb24cS5QDFvU3-_bc7emw