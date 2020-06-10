西義之原作によるTVアニメ「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第2期の本PVが公開された。

林勇演じる助手のロージーが、村瀬歩演じる執行人のムヒョからクビを宣告され、離別するシーンからスタートする本PVでは、最大の試練に立ち向かうロージーの葛藤や成長が描写された。さらにオープニング主題歌のZAQ「イノチノアカシ」とともに繰り広げられるアクションシーンも見どころだ。

「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第2期の配信プラットフォームも決定。dアニメストア、dTVでは7月7日より毎週火曜日19時半より先行配信されることが明らかに。さらにAmazonプライム・ビデオ、J:COMオンデマンド、ABEMA、U-NEXTほかでは、7月10日より順次配信開始される。

TVアニメ「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」第2期

放送情報

アニマックス：2020年7月7日（火）より毎週火曜19:00～

BSスカパー！：2020年7月10日（金）より毎週金曜21:00～

J:テレ「アニおび」：2020年7月15日（水）より毎週水曜26:00～

配信情報

dアニメストア、dTV：2020年7月7日（火）より毎週火曜日19:30～

Amazonプライム・ビデオ、J:COMオンデマンド、ABEMA、U-NEXTほかでは7月10日（金）より毎週金曜日24:00～

スタッフ

監督：近藤信宏

脚本：鈴木やすゆき

キャラクターデザイン：河野紘一郎

総作画監督：只野和子、松下浩美

音楽：川崎龍

アニメーション制作：スタジオディーン

制作協力：ブリッジ

キャスト

ムヒョ（六氷透）：村瀬歩

ロージー（草野次郎）：林勇

エンチュー（円宙継）：神谷浩史

ヨイチ（火向洋一）：柿原徹也

リオ（黒鳥理緒）：明坂聡美

ビコ（我孫子優）：河村梨恵

ペイジ・クラウス：羽多野渉

今井玲子：斎賀みつき

ナナ（竹乃内菜々）：野水伊織

ケンジ（佐藤健二）：天崎滉平

ティキ：太田哲治

ゴリョー（五嶺陀羅尼丸）：小林裕介

エビス（恵比寿花夫）：高橋伸也

幽李：蓮岳大

冥王ルアラリエ：斉藤次郎

マリル・マシアス：松田颯水

リリー・マシアス：松田利冴

キリコ：大久保瑠美

左近：間島淳司

ブイヨセン：小田切茜

トーマス：沢木郁也

※川崎龍と天崎滉平の崎は、どちらも立つ崎が正式表記。

(c)西義之／集英社・ムヒョロジ製作委員会2