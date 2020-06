ジェジュンのカバーアルバム「Love Covers II」が7月29日にリリースされる。

「Love Covers II」は2019年9月に発売されたカバーアルバムに続く第2弾。ジェジュンがライブでほとんど披露してこなかったという高橋真梨子「for you...」、小田和正「たしかなこと」、中森明菜「セカンド・ラブ」、上田正樹「悲しい色やね」、wacci「別の人の彼女になったよ」、井上陽水「少年時代」、MISIA「逢いたくていま」のカバーが収められる。本作はDVDが付属する初回盤、Blu-ray付属のFC盤、CDのみの通常盤が用意され、FC盤には安全地帯「To me」が追加収録される。そして初回盤のDVD、FC盤のBlu-rayには共通して収録曲のレコーディング映像をもとにしたミュージックビデオとそのメイキング映像が収められる。

ジェジュンは「Love Covers II」の発売に際して「皆様が大変な今の時期に、自分に何ができるのかを考えまして、皆様が知っている楽曲を歌って、早く自分の唄声を届けさせていただくのが良いかと思い、アルバムを制作しました」とコメントしており、売り上げの一部を医療従事者への寄付に充てる。

「Love Covers II」の発売日と同じく7月29日には、昨年11月に行われた「J-JUN LIVE 2019~Love Covers~」の模様を収録したライブBlu-ray / DVDもリリースされる。この作品は通常盤とFC盤が用意され、通常盤にはスカパー!での生中継時の映像とは異なる17日公演の映像とそのメイキング映像が、FC盤には17日公演の映像とそのメイキング映像に加え、16日公演の模様も収められる。

ジェジュン コメント

皆様が大変な今の時期に、自分に何ができるのかを考えまして、皆様が知っている楽曲を歌って、早く自分の唄声を届けさせていただくのが良いかと思い、アルバムを制作しました。今回歌わせて頂いた楽曲のほとんどはライブでも歌ったことのない曲ばかりでしたが、自分なりにそれぞれの曲にあわせた感情を込めてレコーディングしました。良いアルバムになったと思いますので、是非皆様に聴いて頂きたいです。

ジェジュン「Love Covers II」収録曲 / オリジナルアーティスト

01. for you... / 高橋真梨子

02. たしかなこと / 小田和正

03. セカンド・ラブ / 中森明菜

04. 悲しい色やね / 上田正樹

05. 別の人の彼女になったよ / wacci

06. 少年時代 / 井上陽水

07. 逢いたくていま / MISIA

08. To me / 安全地帯(FC盤のみ収録)

初回盤DVD、FC盤Blu-ray(※レコーディング映像をもとにしたMusic Videoとメイキング映像を収録)

09. Making of Love Covers II-Recording-

10. Making of Love Covers II-Jacket Shooting-

ジェジュン「J-JUN LIVE 2019~Love Covers~」収録曲

・愛してる

・未来予想図II

・メロディー

・僕が死のうと思ったのは

・粉雪

・最後の雨

・レイニーブルー

・壊れかけのRadio

・言葉にできない

・First Love

・Good Morning Night

・GLAMOROUS SKY

・奏(かなで)

・チキンライス

・化粧

・Forget-me-not

・守ってあげる

通常盤付属CD

