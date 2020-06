Microsoftは2020年6月9日、OneDrive for Businessに今後加わる新機能を公式ブログで披露した。ロードマップID 64278に登録された「Update to sharing links that block download」は、文字どおり共有リンクを更新し、ダウンロードを禁止する機能。PDFや画像、音楽といった各種ファイルをサポートし、各テナントへの展開を開始している。

ロードマップID 27017の「Open in Review mode in Word online」は、先の「Link settings」に「Open in review mode only」という項目を追加し、共有したWord文書ファイルをWord Online経由で校正する機能。ユーザーは文章の変更などをコメント機能などで提案できる。本機能も各テナントへ展開開始済み。

所有者が「Open in review mode only」を有効にした場合、Word文書ファイルをWord Onlineで開くと「Reviewing」が加わる

なお、筆者のMicrosoft 365テナントで確認した限り、各機能の展開は確認できなかった。

阿久津良和(Cactus)