電撃文庫(KADOKAWA)の人気ライトノベル「キノの旅 -the Beautiful World-」の20周年を記念して9月30日に発売されるブルーレイディスク(BD)ボックス「『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』Blu-ray BOX」の特典ドラマCD「学園キノ」に、声優として久川綾さんが出演することが分かった。久川さんは2001年放送のラジオドラマで“初代キノ”を演じたことでも知られており、ドラマCDでは女神さまを演じる。

久川さんは「2001年のラジオドラマの収録から20年、原作が今もなお続いていてたくさんの方々に愛されているキノの旅。その作品の初代キノを演じられたことは私にとって宝物です。ちなみに女神のアドリブは台本に書かれていたもので、決して悪意はございません!(笑い)」とコメントを寄せている。

特典では、スピンオフ「学園キノ」第1巻の学園編第1話「キノ颯爽登場!」をドラマCD化。木乃/キノ役の悠木碧さん、エルメス役の斉藤壮馬さん、静/シズ/サモエド仮面役の梅原裕一郎さんが出演し、松田健一郎さんがナレーションを務める。

「キノの旅」は、時雨沢恵一さん作、黒星紅白さんイラストのライトノベルが原作。旅人のキノと言葉を話すモトラド(二輪車)のエルメスが旅をしながら、さまざまな国を巡る姿を描いている。2003年にテレビアニメが放送され、2005年には劇場版アニメも公開された。新作テレビアニメが2017年10~12月に放送された。9月30日発売のBDボックスには新作テレビアニメが収録される。