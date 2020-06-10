松井玲奈からSKE48にバトンが託されたドラマ『名古屋行き最終列車2020』のDVDが発売

メ～テレ制作の人気地域密着ドラマ『名古屋行き最終列車2020』のBlu-ray&DVD BOXが6月1０日（水）にamazonで発売開始する。2020年版の5話分と2019年夏に放送した「内海で愛を叫ぼう完全版」も収録され、180分を超すメイキングなど特典映像も満載だ。
【写真】『名古屋行き最終列車2020』の名シーン
2020年1月クールに放送したメ～テレ・名古屋テレビ制作の人気地域密着ドラマ『名古屋行き最終列車2020』。2012年から始まり"名古屋の冬の風物詩”としてすっかり定着した「名古屋行き最終列車」シリーズで、第１弾から出演してきた松井玲奈が卒業し、SKE48にそのバトンが受け継がれた。六角精児、声優の花澤香菜、寺島進、元宝塚のトップスター柚希礼音らが出演している。
SKE48からは須田亜香里、大場美奈、江籠裕奈、野島樺乃、北野瑠華が出演し、「もしSKE48に入ってなかったらいまどうしているか」を話し合った上で脚本を制作している。
須田亜香里は「本編はもちろんですが、メイキングがこのDVDの見どころでもあると思います。松井玲奈さんからバトンを受け取り、SKE48で名古屋行き最終列車を演じさせていただけることへの私たちの等身大の喜びと緊張感を体感してほしいです」とコメントしている。
▽「名古屋行き最終列車2020」Blu-ray&DVD BOX
Disc1(Blu-ray：ドラマ本編6話分約148分) Disc2(DVD：特典映像約182分)
価格：6,500円（消費税別）
発売開始日：６月10日（水）
番組公式ホームページ：https://www.nagoyatv.com/nagoya_saishu2020/
番組公式ツイッター：https://twitter.com/nagoyayuki2019
メ～テレ制作の人気地域密着ドラマ『名古屋行き最終列車2020』のBlu-ray&DVD BOXが6月1０日（水）にamazonで発売開始する。2020年版の5話分と2019年夏に放送した「内海で愛を叫ぼう完全版」も収録され、180分を超すメイキングなど特典映像も満載だ。
本記事は「エンタメNEXT」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。