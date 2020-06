2011年結成の5人組ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEのライブ映像6作品が、Huluで6月15日(月)~6月28日(日)まで期間限定で独占配信される。



Da-iCEは、2014年にシングル「SHOUT IT OUT」でメジャーデビューし、4オクターブの歌声を持つ花村想太と大野雄大による2人のボーカルと、工藤大輝、岩岡徹、和田颯のパフォーマンス力で注目されてきた5人組ダンス&ボーカルユニット。インディーズ時代から年間100本以上のライブをこなしてきた、経験豊富な実力派グループで、ジャンルに捉われない音楽性で人気を博している。



2019 年は1stベストアルバム「Da-iCE BEST」をリリース、2021年には初の全国アリーナツアー開催が決定している。Huluでは、2014年のデビュー後初のライブ映像から、2019年6月に開催された5周年ツアーまでの6作品が配信。初のライブ映像とは思えないほどクオリティーの高い歌とダンスに注目だ。



【配信ライブ一覧】

2014年10月15日開催「Da-iCE LIVE TOUR 2014 -PHASE 2-」

2015年4月15日開催「Da-iCE LIVE TOUR 2014 PHASE 3 ~FIGHT BACK~」

2016年4月6日開催「Da-iCE Live House Tour 2015-2016 -PHASE 4 HELLO-」

2017年6月14日開催「Da-iCE HALL TOUR 2016 -PHASE 5- FINAL in 日本武道館」

2018年3月14日開催「Da-iCE LIVE TOUR 2017 -NEXT PHASE-」

2019年6月6日開催「Da-iCE 5th Anniversary Tour -BET-」

【配信期間】6月15日(月)~6月28日(日)2週間