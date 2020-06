ベイスターズ、Zoomでのオンライン観戦を企画　日替わりで森本稀哲氏らOB…

横浜DeNA ベイスターズは、19日から始まる広島東洋カープとの開幕3連戦において、特別企画『おうちで交流!OB 解説つき! オンラインハマスタ Supported by 日本生命』を開催すると発表した。







同企画は、球団初となるZoomを活用したオンラインでの試合観戦に加え、日替わりでOB が登場。試合の解説やトークショーを行う内容となっている。また、当日希望者の中から選ばれた複数名の応援している様子を横浜スタジアムのメインビジョンにランダムで映す企画も予定されており、オンラインならではの新しい観戦体験を味わえる。



出演者は、以下の通り。



■出演

6月19日(金) OB: 鈴木尚典氏、荒波翔氏 MC:MC TEDDY

6月20日(土) OB: 小杉陽太氏、加賀繁氏 MC:MC TEDDY

6月21日(日) OB: 森本稀哲氏 MC:MC TEDDY



また、同企画のほかにも、「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」と題して、ファンから応援写真を募集しI☆YOKOHAMAデザインのビッグフラッグを製作する企画や、応援歌を使用した声援動画・音声を募集し試合開催時にメインスコアボードで放映する企画、無観客でもファンにスタンドを埋め尽くしてほしいという思いから『応援パネル』の掲出権利付きチケットを販売する企画など、選手たちへエールを届ける企画を立ち上げている。