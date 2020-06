オフコース、デビュー50周年企画のシングルコレクションBOX詳細公開

オフコースが、バンド初となる全シングルタイトルを収録したコレクションボックスを6月3日にリリースした。



2020年4月5日にデビュー50周年を迎えたオフコース。それを記念して発売された、これまで所属していたレコード会社の垣根を超えた完全生産限定の全シングル・コレクションBOX。東芝EMIから発売された24シングル48曲と、FUN HOUSE(現SONY MUSIC LABELS / Ariola Japan)から発売された12シングル24曲、計36作品のシングルを12cm紙ジャケットCDで復刻したものとなっている。



また、36枚のCDは、今となっては入手困難な全てオリジナルのアナログ・シングル盤ジャケットをレコードの内袋を含めて忠実に再現。さらにブックレットでは、1980年代初頭より日本のポップ・ミュ-ジックを中心に音楽評論を執筆している小貫信明氏が、作品の制作背景や楽曲の魅力を各シングル盤ごとに解説し、半世紀に渡るオフコースの変遷が把握できる。





<商品情報>



オフコース

CD BOX『コンプリート・シングル・コレクション』



発売日:2020年6月3日(水)

価格:36000円(税抜)

仕様:12cmCD 36枚組BOX・全曲デジタルリマスタリング・全シングルのジャケット復刻+小貫信昭氏による楽曲解説掲載48Pブックレット.



=収録内容=()内はオリジナル発売日

【東芝EMI全シングル:DISC-01~DISC-24】

DISC-1(1970年4月5日)群衆の中で/陽はまた昇る

DISC-2(1971年10月5日)夜明けを告げに/美しい世界

DISC-3(1972年4月25日)おさらば/悲しきあこがれ

DISC-4(1973年2月20日)僕の贈りもの/めぐり逢う今

DISC-5(1974年4月5日)もう歌は作れない/はたちの頃

DISC-6(1974年11月5日)忘れ雪/水いらずの午後

DISC-7(1975年12月20日)眠れぬ夜/昨日への手紙

DISC-8(1976年5月5日)ひとりで生きてゆければ/あいつの残したものは

DISC-9(1976年10月5日)めぐる季節/ランナウェイ

DISC-10(1977年2月5日)こころは気紛れ/あなたがいれば

DISC-11(1977年8月5日)秋の気配/恋人よ そのままで

DISC-12(1977年11月20日)ロンド/思い出を盗んで

DISC-13(1978年4月5日)やさしさにさようなら/通りすぎた夜

DISC-14(1978年7月20日)あなたのすべて/海を見つめて

DISC-15(1979年1月20日)愛を止めないで/美しい思い出に

DISC-16(1979年6月5日)風に吹かれて/恋を抱きしめよう

DISC-17(1979年12月1日)さよなら/汐風のなかで

DISC-18(1980年3月5日)生まれ来る子供たちのために/この海に誓って

DISC-19(1980年6月21日)Yes-No/愛の終わる時

DISC-20(1980年12月1日)時に愛は/僕等の時代

DISC-21(1981年6月21日)I LOVE YOU/夜はふたりで

DISC-22(1981年12月1日)愛の中へ/Christmas Day

DISC-23(1982年2月1日)言葉にできない/君におくる歌

DISC-24(1982年6月10日)YES-YES-YES/メインストリートをつっ走れ



【FUN HOUSE全シングル:DISC-25~DISC-36】

DISC-25(1984年4月21日)君が、嘘を、ついた/愛よりも

DISC-26(1984年7月18日)夏の日/君の倖せを祈れない

DISC-27(1984年9月21日)緑の日々/CITY NIGHTS

DISC-28(1985年2月21日)call/2度目の夏

DISC-29(1985年5月22日)たそがれ/LAST NIGHT

DISC-30(1985年9月21日)夏から夏まで/ぜんまいじかけの嘘

DISC-31(1985年11月30日)ENDLESS NIGHTS/EYES IN THE BACK OF MY HEART

DISC-32(1987年3月4日)ITS ALL RIGHT (ANYTHING FOR YOU) /ITS QUITE ALL RIGHT (INSTRUMENTAL)

DISC-33(1987年5月25日)もっと近くに (as close as possible) /Tiny Pretty Girl

DISC-34(1988年1月25日)君住む街へ/君住む街へ (INSTRUMENTAL VERSION)

DISC-35(1988年7月25日)shes so wonderful/陽射しの中で

DISC-36(1988年10月25日)夏の別れ/逢いたい



オフコースHP:www.universal-music.co.jp/offcourse