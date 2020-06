山下智久が出演する大型国際連続ドラマ『THE HEAD』(全6話/6月12日(金)世界公開※日本国内では同日22時から「Huluオリジナル」の連続ドラマとして配信)。このほど、全話公開後の2020年7月22日(水)に集英社オレンジ文庫から、本編のノベライズ本と、山下演じる研究員Aki(アキ)の過去などを描いたスピンオフ本が同時発売されることがわかった。



無限の暗闇と氷河に囲まれ、もっとも長い夜を迎えた、地球上でもっとも隔離された場所・南極――。そこにひっそりと佇む陸の孤島・科学研究基地で、見るも無残な遺体となって発見された7人の研究員、そして行方不明者および生存者の身には一体、何が起こったのか……!? 完全なる暗夜が続く6か月の間に起こった謎多き事件と、その奥底に潜む血も凍る、この世でもっとも冷たい真実をめぐり、極限状態に置かれた人間たちが繰り広げる震撼の極限心理サバイバル・スリラー。



エミー賞を受賞した世界的ヒットドラマ『HOMELAND/ホームランド』(※Huluにて配信中)のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたRan Tellem(ラン・テレム)が製作総指揮し、ヨーロッパ最大級の制作会社であるTHE MEDIAPRO STUDIOとタッグを組んだ本作。さまざまな国の実力派キャストたちが集結し、日本からも山下がメインキャストの1人として出演している。



本編登場人物たちの業が絡み合いながら、誰も予想し得ないクライマックスへと突き進んでいく最新エンターテインメント作品が誇る“物語の力”に、「ノベライズ THE HEAD」では作家・ひずき優(代表作:「書店男子と猫店主」シリーズ、「相棒は小学生 図書館の少女は新米刑事と謎を解く」)が“言葉の力”を注入。さらなる緊迫の人間ドラマを紡いでいく。



一方の「スピンオフノベル THE HEAD 前⽇譚 アキ・レポート」では、「ONE PlECE novel HEROlNES」や「NARUTO-ナルト-烈伝シリーズ」などで知られる作家・江坂純が、ドラマ本編で断片的に語られるアキの過去を基軸に、オリジナルストーリーを構築。生物学者アーサー・ワイルドの指導のもと博士号取得に取り組み、南極の科学研究基地で越冬隊員として任務を遂行するアキ。ほかではないアーサーのチームに関わりたいと熱望した彼の強さ、研究者としての優秀さ、そして彼が隠し持つ“別の顔”をかつて引き出した人物との関係性とは……!? 幾重にも重なった謎のベールを1枚ずつ丁寧にはがしながら、アキの人となりを詳細に描写していく。



■ノベライズ本 書籍概要

【書籍タイトル】「ノベライズ THE HEAD」

【著者】ひずき優

【原作】アレックス・パストール、デヴィッド・パストール

【発売日】2020年7月22日(水)発売予定

【定価】本体620円+税

【サイズ】文庫版

【ISBN】978-4-08-680334-2

【発行】株式会社 集英社

【あらすじ】

「ポラリスVI南極科学研究基地」では10名の越冬隊が残り、研究を続けていたが、ある⽇突然彼らとの交信が途絶える。基地へ向かった救助チームは、そこで世にも恐ろしい光景を目の当たりに……! ⼭下智久がメインキャストの1人として出演する、⽇欧共同製作の極限⼼理サバイバル・スリラー・ドラマを完全ノベライズ。すべての謎の真実がここに……!



■スピンオフ本 書籍概要

【書籍タイトル】「スピンオフノベル THE HEAD 前⽇譚 アキ・レポート」

【著者】江坂純

【原作】アレックス・パストール、デヴィッド・パストール

【発売日】2020年7月22日(水)発売予定

【定価】本体570円+税

【サイズ】文庫版

【ISBN】978-4-08-680335-9

【発行】株式会社 集英社

【あらすじ】

⼭下智久がメインキャストの⼀⼈「アキ」として出演するHuluオリジナルの連続ドラマ『THE HEAD』。その前⽇譚となるスピンオフノベル。若き研究者・アキは、微⽣物研究の世界的権威であるアーサー率いる南極探査に参加しようと必死になっていた。そこへ教授が「ある微⽣物培養に成功した者をアーサーの研究チームに推薦する」と宣⾔。アキは「ある微⽣物」を追ってタイへと出発するが、⼤いなる陰謀が⽴ちふさがり……!?