8月22日と23日に香川・国営讃岐まんのう公園で開催予定だった野外フェスティバル「MONSTER baSH 2020」の中止が発表された。

「MONSTER baSH」は2000年より20年連続で開催されてきた、四国を代表する野外フェス。今回の中止理由について主催のデューク高松は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の解除後も日常が戻ってきたとは言えない状況で「開催に踏み切るには『お客様』『アーティスト』『スタッフ』『関係者』の安全面・運営面でクリアしないといけない課題がとてもたくさんあり、中止を決断させて頂きました」と説明している。中止発表に伴い、今年出演予定だったアーティストも発表された。

また新型コロナウイルス感染拡大の収束、および来年の「MONSTER baSH」開催に向け、オフィシャルグッズの期間限定販売が決定した。グッズ売上の一部は「MONSTER baSH」のステージスタッフや四国のライブハウスの支援に使用される。

MONSTER baSH 2020(※中止)

2020年8月22日(土)香川県 国営讃岐まんのう公園

2020年8月23日(日)香川県 国営讃岐まんのう公園



<出演者>

10-FEET / 9mm Parabellum Bullet / あいみょん / back number / BiSH / claquepot / coldrain / Creepy Nuts / Do As Infinity / Dragon Ash / ドラマストア /FLOWER FLOWER / フレデリック / 藤井風 / 八十八ヶ所巡礼 / ハルカミライ /ハンブレッダーズ / Hump Back / Kaco / 神はサイコロを振らない/ ケツメイシ / KOTORI / LONGMAN / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / 三阪咲 / むぎ(猫) / MY FIRST STORY / Novelbright / PAN / PassCode / reGretGirl / 緑黄色社会 / 崎山蒼志 / さくらしめじ / サンボマスター / SASUKE / Saucy Dog / SHE'S / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / ストレイテナー / 菅原卓郎 SESSION2020 / スキマスイッチ / sumika / SUPER BEAVER / Survive Said The Prophet / Suspended 4th / 四星球 / 竹原ピストル / TETORA / ザ・モアイズユー / 東京スカパラダイスオーケストラ / 打首獄門同好会 / UKULELE GYPSY / UNISON SQUARE GARDEN / Vaundy / wacci / ヤバイTシャツ屋さん / 女王蜂 / and more