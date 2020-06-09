フィッシュマンズが6月14日（日）21:30から東京・渋谷PARCO 9階のSUPER DOMMUNEで無観客配信ライブ「INVISIBILITY」を行う。

これはポストパンデミック以降の世界をイメージするためのDOMMUNEの実験的プログラム「み・え・な・い・も・の」初回の第2部として行われるもので、DOMMUNEが所属する渋谷5GエンターテイメントプロジェクトとのコラボによりAR技術を駆使したものになるという。ライブには茂木欣一（Dr, Vo）、柏原譲（B）、HAKASE-SUN（Key）、木暮晋也（G）、dARTs（G）に加えて、エンジニアとしてZAKが参加する。視聴に必要なチケットはZAIKOで販売中。

なお当日19:00から21:30にかけて無料配信される「み・え・な・い・も・の」初回の第1部は理論物理学者の橋本幸士博士と宇宙人類学者の磯部洋明博士をゲストに迎えたトークセッションで、ZAKは第1部にも登場する。

IAF & DOMMUNE Presents「み・え・な・い・も・の」（無料）

配信日時：2020年6月14日（日）19:00～21:30

＜出演者＞

ZAK（IAF）/ 宇川直宏（DOMMUNE）/ 塚田有那（Whole Universe）

ゲスト：橋本幸士（理論物理学者）/ 磯部洋明（宇宙物理学者）

FISHMANS AR LIVE「INVISIBILITY」（有料）

配信日時：2020年6月14日（日）21:30～23:00

＜出演者＞

FISHMANS（茂木欣一［Dr, Vo］/ 柏原譲［B］/ HAKASE-SUN［Key］/ 木暮晋也［G］/ dARTs［G］ / ZAK［En］）