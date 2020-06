3時のヒロイン「過去」「現在」「未来」をテーマに選曲…福田麻貴が「1個の壁を超えた」と噛みしめて聴く曲とは!?

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。アーティストがプレイリストをお届けする「LISTEN! MY PLAYLIST」が、今月から「LISTEN! MY PLAYLIST~MUSIC TIME TRAVEL~」にリニューアル。“MUSIC TIME TRAVEL=時間旅行”というコンセプトで「過去」「現在」「未来」という3つのテーマで選曲していただきます。初日の6月8日(月)は人気お笑いトリオ・3時のヒロインが登場、1曲ずつ選曲してくれました。アーティストやクリエイターが、「過去」「現在」「未来」という3つのテーマで選曲するコーナー「LISTEN! MY PLAYLIST~MUSIC TIME TRAVEL~」。6月8日(月)は人気お笑いトリオ・3時のヒロインが登場、1曲ずつ選曲してくれました。最近は主にベッドの上で過ごしているという、ゆめっちさん。かなでさんは食べたり寝たり……福田さんはポケモンなどをして“おうち時間”を過ごしているそうです。そんな3人が選んでくれたのはこの3曲!よく吉本興業の本社で夜中に台本を書いていたのですが、書き終わる頃には明け方になって……いろいろな葛藤を噛み締めながら、この曲を聴いていました。今はテレビとかに出られるようになりましたが、10年かかって苦労や努力をして、今は3分の1を叶えることができました。この曲を懐かしんで聴けることで「1個の壁を超えたんだな」、と感じています。現在、おうちにいる時間が多くて、元気がありすぎて夜更かしをしてしまうんです。夜更かしをしているときにこの曲を聴いています。これを聴くとワクワクして寝られない! 夜更かししているときは主に曲を聴きながら、“炭酸パック”をしてます(笑)。私、この曲がすごい好きなんですよ。歌詞が彼氏と彼女の会話になっているのですが、この曲に感情移入できちゃうんです……なぜなら私は失恋しかしてないから(涙)。いつかこの曲を“自分の曲”として聴きたい。彼氏の家でくっついて頭こっつんこしながら、お互い歌い合いたい。そのくらいのベタベタな、甘々な恋愛をしてみたいですね。6月10日(水)はm-floが選曲を担当します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:LOVE CONNECTION放送日時:毎週月~木曜 TOKYO FM 11:30~13:00、毎週金曜TOKYO FM / FM OH! 11:30~11:55パーソナリティ:LOVE番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/love80