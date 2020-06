ヒトカゲといっしょ♪『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』男の子登場

コトブキヤより『ポケットモンスター』シリーズよりシリーズより『ARTFX J レッド with ヒトカゲ』が2020年11月に発売される予定だ。



『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』男の子主人公がラインナップ!

モンスターボールを片手に、旅のはじまりに胸を期待に膨らませるようないでたちが印象的な立体となった男の子主人公。

シリーズおなじみ、ありがひとし氏による描き下ろしイラストをベースに 、帽子やバッグ等の細部、繊細な造形で再現している。



足元の笑顔が愛らしいヒトカゲも必見で、ちょこんとした姿が愛らしい。

ヒトカゲは体のシルエットにこだわった造形や分割で製作されており、しっぽの炎はクリアパーツで表現してある。



旅の始まりを彷彿とさせる、凛々しい主人公に対して初々しさが溢れるヒトカゲのコンビ。『ポケットモンスター』の世界観までもが再現してあるアイテムに、ワクワクが止まらない!



発売中の『ARTFXJ リフwith ゼニガメ』や『ARTFXJ オーキド博士 with フシギダネ』と並べれば、さらに世界観が広がりそうだ。



『ARTFX J レッド with ヒトカゲ』は、レッド(男の子主人公)が全高約200mm、ヒトカゲが全高約78mm。価格は9500円+税となっている。

ポケモンセンター、コトブキヤショップでご購入いただけると、特典として「ありがひとし氏イラスト色紙」がプレゼントされる。



(C)2020 Pokémon. (C)1995 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.