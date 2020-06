豆柴の大群 1stアルバム『スタート』収録「振り付けを80個提出」した曲とは？

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月10日(水)リリースのファーストアルバム『スタート』の1曲目に収録されている「豆柴の大群-お送りするのは人生劇場-」について解説しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」6月8日(月)放送分)ミユキエンジェル:ファーストアルバム『スタート』の中から、今夜(解説するの)は……「豆柴の大群-お送りするのは人生劇場-」!ナオ・オブ・ナオ:最初っから盛り上がる感じいいよね。カエデフェニックス:ね! めっちゃいいカッコいい!ナオ:この曲は、アルバムの中だとどんな存在?ミユキ:曲名からして、豆柴の大群のリード曲になる曲だと思ってる。ナオ:うんうん。じゃあハナエは?ハナエモンスター:面白いもカッコいいも詰まった……この1曲でアルバムを表してる感じがすごいするなって思う。ナオ:うんうんたしかに。そういえば、この曲はSCHOOL OF LOCK! の生放送教室でも初解禁した曲なので。カエデ:あの瞬間、めっちゃ嬉しかった。ミユキ:「流れてる~!」と思った!アイカ・ザ・スパイ:早く聴いて欲しかったもん!ナオ:嬉しかったね~。この『まめまめ♪』の(歌詞の)所の振り付け、めちゃくちゃみんなで考えたんだよね。ハナエ:そう、考えた~。ナオ:「80個くらい提出してください」って言われてさ……徹夜しながら頑張って作ったよね。ハナエ:頑張ったよね。ミユキ:じゃあ、今日のクエスチョン! ファーストアルバム『スタート』の1曲目「豆柴の大群-お送りするのは人生劇場-」ってどんな曲? ここはリーダーのナオ! ワンアンサーお願いします!ナオ:はい!『最初から最後まで、みんな盛り上がれるとってもイイ曲!』ミユキ:イイ曲!ハナエ:イイ曲!ナオ:そうでしょ? みんなもそう思うでしょ?カエデ:思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★6/8(月)~6/12(金)の放送予定をチェック!★