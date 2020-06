富田望生「SOL!」に登場 こもり教頭との関係は？

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。6月8日(月)の放送では、女優の富田望生さんがシークレットゲストとして電話出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、女優になったきっかけや友人のこもり教頭の第一印象などを聞きました。富田望生さんは、NHK 連続テレビ小説「なつぞら」の居村良子役や、日本テレビ系「3年A組-今から皆さんは、人質です-」の魚住華役などで活躍。現在は、日本テレビ系「美食探偵 明智五郎」に桃子役で出演中です。さかた校長:今週は休校明けのみんなに少しでもエールを届けたいということで、俺らの人脈を使ってこちらを開催! いつ、どこで、誰が出るのかわからない人脈逆電!! 俺と教頭の2人が、今まで築いてきた人脈をフル活用! シークレットで我々と繋がりのあるゲストが登場します。こもり教頭:僕らも日々さまざまな方と知り合って仲良くなったり友達になったりして、言わば人脈を広げていますから。さかた校長:6月1日の放送では、こもり教頭がいきなり強烈な人脈を使ってね、なんとEXILEのTETSUYA先生が登場しました。こもり教頭:ありがたい限りですよ。そして6月3日にはさかた校長の人脈で、さかた校長とシェアハウスで共同生活をしている男性3人(ZAZYさん、ママタルト檜原さん、男性ブランコ平井さん)が登場しましたね。さかた校長:これは……弱かったね(笑)。こもり教頭:いや、ある意味しびれた(笑)。さかた校長:EXILEからの3人で……このふり幅がSCHOOL OF LOCK! の醍醐味でございます。こもり教頭:はい(笑)。こもり教頭:そして今日は、僕、こもり教頭と仲良しの方に繋がせていただきました!さかた校長:早速、お名前を教えていただいてよろしいでしょうか?富田:はい! 皆さんこんばんは! 富田望生でーす!!さかた校長:富田先生、よろしくお願いします!富田:お願いします!こもり教頭:富田先生!?(笑)。富田:こもりきょーとー!(笑)。さかた校長:なんか……いきなりヤけるんだけど、この感じ(笑)。こもり教頭:ちょっと恥ずかしいね(笑)。富田先生は何歳になったんですか?富田:今年で二十歳になりました。さかた校長:おめでとうございます!富田:ありがとうございます!こもり教頭:初めて会ったときは何歳だったの?富田:17、18ぐらいです。こもり教頭:そうなんですよ。だから未成年のときから知っているので、二十歳になったというのが……俺の中では何とも言えない気持ちです(笑)。富田:(笑)。さかた校長:さっきから、お兄ちゃん風を吹かせていますよね。こもり教頭:お兄ちゃんだもん(笑)。富田:(笑)。こもり教頭:TETSUYA先生のときとは空気が違いますね(笑)。さかた校長:TETSUYA先生のときは、ガチガチだったんですよ。でも今日は、教頭がすごいお兄ちゃん風を吹かせていて、フランクだしノリノリなんでちょっと……。こもり教頭:だって、ゴリゴリの友達やもん(笑)。富田:そうですね(笑)。こもり教頭:いろいろなお仕事の現場で出会ったんですけど……。さかた校長:それが、2、3年前?こもり教頭:そうですね。さかた校長:その時のこもり教頭の印象ってどうでした?富田:えっとですね……ものすごく真面目?さかた校長:えっ!?こもり教頭:いいよ~! いっぱい言っていって!さかた校長:本当か!?富田:ものすごく真面目で礼儀正しくて……という感じでしたね。こもり教頭:的を得ているわ!さかた校長:そうなんですね……チャラチャラしているヤツかと思っていましたけど(笑)。こもり教頭:やめとけや! なんで校長が下げるんだ!?全員:(笑)。さかた校長:生徒の中には女優という仕事に憧れていたり目指していたりする子もいるので、富田先生にいろいろ聞いていきたいのですが……女優を目指したきっかけは何だったのですか?富田:この世界に「よし、飛び込もう!」と思ったのは、たまたまインターネットで見つけた養成所の広告だったんです。「あ、これだ!」と思って、その場で応募するっていう。それで養成所に通ってレッスンを受けていた、というのが元々の入り口です。こもり教頭:うん。富田:本当にお芝居がやりたいんだなと思ったのは、デビュー作の映画「ソロモンの偽証」です。さかた校長:おお~。富田:ワークショップをしたりとか、実際に撮影をしたりとか……して過ごす中で、「私、お芝居がしたいんだな」って気づきました。さかた校長:すごいな~。初期衝動のまま進んで行ったんですね。富田:そうですね。こもり教頭:女優をしていく中で、何が大切だったと思いますか?富田:やっぱり、人との出会いじゃないですかね? その方に教えてもらったこととか得たものって、すごく大切なんです。作品に参加する中で感じた思いとか、悔しかったこと嬉しかったこと……「すごいな」と思う先輩を見たり戦友のような仲間に出会えたりとか。そういうのが、自分にとって大切だと思います。こもり教頭:なるほど、出会いね。いろんな所でいろんな出会いがあるもんね。富田:本当にそうですね。こもり教頭:本当に……友達との電話だからあと40分くらい話せるんだけど、残念ながらそろそろお時間なんですよ(笑)。富田:早い……(笑)。こもり教頭:仲がいいから、ずっと電話できるんだけど(笑)。さかた校長:2時間いっちゃいそうだね(笑)。僕も教頭のこういう感じが見られて嬉しいですよ。富田:(笑)。さかた校長:次はぜひ直接お話がしたいんですけど……、最後に10代の生徒に向けてメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。富田:はい。そうですね……10代の皆さんが持つ可能性って無断大だと思います。今の時期は思うようにいかないこともたくさんあると思うんですけど、前に進む中で自分の財産になるような素敵な出会いが必ず訪れます。それを見逃さずに、そして今までの仲間を大切に、諦めたくないことも新しくやりたいこともいろいろチャレンジしてほしいなと思います。頑張ってください!校長・教頭:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★6/8(月)~6/12(金)の放送予定をチェック!★