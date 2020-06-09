布袋寅泰が2021年にアーティスト活動40周年を迎えることを記念した特設サイト「HOTEI 40th ANNIVERSARY」に新コンテンツ「EXHIBITION」が追加された。
新コンテンツ第1弾は40年にわたる活動の中で、ライブやレコーディング、撮影などさまざまな場面で使用してきたギターを紹介する「GUITAR GALLERY」。掲載ギターはFERNANDES / ZODIACWORKS「TE-Hotei」、FERNANDES「TE-HT with Sustainiac（Main）」、ZEMAITIS「Custom Deluxe "Wild"」、ZEMAITIS「Custom Deluxe "Pearl Front"」、TAYLOR「Hot Rod Hotei Signature Model」の5本がラインナップされた。ギターギャラリーは今後も更新されるほか、「EXHIBITION」もさらなる企画が進行している。
なお布袋は6月14日（日）21:00からInstagramライブ配信の第2弾を実施。イギリスから近況を報告するほか、ファンからの質問に答える予定なので、気になる人はチェックをお忘れなく。