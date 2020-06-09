開催中止になった野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020」に出演予定だったアーティストが発表された。

発表されたのは、あいみょん、Official髭男dism、King Gnu、サカナクション、SPYAIR、ビッケブランカ、ももいろクローバーZ、欅坂46、モーニング娘。'20、WANDSら134組。この数は開催中止を発表した5月15日時点のもので、ほかにも出演交渉を予定していたアーティストが存在した。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局は公式サイトを通じて、「先を見通せない状況下で、出演を決めてくださったアーティストの皆さまに感謝いたします」とアーティストに感謝を述べると共に、来場者に向けて「新型コロナウイルスの感染拡大が一日も早く収束し、来年こそひたちなかで皆さんとお会いできることを願っています」とメッセージを送っている。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020」は8月8日から10日に茨城・国営ひたち海浜公園での開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響により中止となった。

rockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020（※中止）

2020年8月8日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園

2020年8月9日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園

2020年8月10日（月・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

あいみょん / 秋山黄色 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / 天月-あまつき- / 雨のパレード / あゆみくりかまき / [Alexandros] / アンジュルム / androp / indigo la End / UVERworld / 打首獄門同好会 / ACE COLLECTION / Aimer / おいしくるメロンパン / OAU / 大塚愛 / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / Official髭男dism / オメでたい頭でなにより / KANA-BOON / 感覚ピエロ / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / King Gnu / Creepy Nuts / クリープハイプ / グループ魂 / KREVA / the quiet room / ゲスの極み乙女。 / 欅坂46 / go!go!vanillas / ゴールデンボンバー / coldrain / コレサワ / SILENT SIREN / Saucy Dog / サカナクション / Survive Said The Prophet / さユり / サンボマスター / SHE'S / G-FREAK FACTORY / ジェニーハイ / シシド・カフカ / SIX LOUNGE / 四星球 / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / SCANDAL / 鈴木愛理 / ずっと真夜中でいいのに。 / ストレイテナー / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / SPYAIR / sumika / Czecho No Republic / chelmico / Dizzy Sunfist / teto / でんぱ組.inc / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / ドラマストア / Nulbarich / NUMBER GIRL / ネクライトーキー / Novelbright / Half time Old / HYDE / Vaundy / バックドロップシンデレラ / back number / THE BACK HORN / ハルカミライ / Hump Back / BBHF / ひかりのなかに / BIGMAMA / ビッケブランカ / BiSH / 平井大 / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / フジファブリック / BRADIO / FLOWER FLOWER / BLUE ENCOUNT / フレデリック / フレンズ / HEY-SMITH / Base Ball Bear / PEDRO / ベリーグッドマン / THE BAWDIES / Poppin'Party / POLYSICS / ポルカドットスティングレイ / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / 魔法少女になり隊 / ミオヤマザキ / 宮本浩次 / milet / MUCC / め組 / モーニング娘。'20 / MOSHIMO / ももいろクローバーZ / 矢井田瞳 / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングオオハラ / ユアネス / UNISON SQUARE GARDEN / yonige / 夜の本気ダンス / Lucky Kilimanjaro / LAMP IN TERREN / リーガルリリー / reGretGirl / LiSA / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / ROTTENGRAFFTY / 忘れらんねえよ / WANIMA / WANDS