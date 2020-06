『アルゴナビス』”フウライ” 特別生放送番組に早坂絋平役・阿部敦出演決定！

ブシロードは、ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のWEB生放送番組(6/14放送)について、声優・阿部敦さんの追加出演が決定したことを発表した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



そしてこの度、6月14日(日)放送のWEB生放送番組「元気にBANZAI!!!」に、「風神RIZING!」早坂絋平役の阿部敦さんが追加出演することが決定!



「元気にBANZAI!!!」は、スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」に登場する、長崎からやってきた元気印のスカバンド・風神RIZING!にフィーチャーした番組。出演キャストのトークやバラエティコーナーのほか、ゲームと風神RIZING!に関する最新情報をお届けする。



なお、同日には「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING ”Sound Only Live”」の追加公演となるDAY.3も配信。

”Sound Only Live” では、ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」に登場するキャラクターたちが実際に ”ライブ” を行う様子を、新規収録のMCとボイスドラマ、そしてオリジナル曲やカバー曲を織り交ぜた演奏で再現。およそ2時間の大ボリュームライブを、完全無料で配信する。

DAY.3には風神RIZING!より神ノ島風太、椿大和、若草あおいの3人も出演する。



