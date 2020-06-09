サンリオのキャラクターの人気投票企画「2020年サンリオキャラクター大賞」の結果が6月9日に発表され、総勢80キャラクターの中から、シナモロールが138万7152票を獲得し、1位に輝いた。シナモロールは昨年2位で、2年ぶり3度目の栄冠となった。同日、動画サービス「SHOWROOM」で生配信された結果発表会で発表された。
2位はポムポムプリン（128万8245票、昨年3位）、3位はポチャッコ（101万3927票、昨年5位）、4位はマイメロディ（88万3485票、昨年4位）、5位はハローキティ（83万9904票、昨年1位）が続いた。
「サンリオキャラクター大賞」は、1986年にスタートしたサンリオキャラクターの一般投票企画。公式サイトやサンリオオンラインショップ、サンリオの月刊紙「いちご新聞」などで4月10日～5月25日に投票を受け付けた。35回目となる今年の総投票数は1455万票を超え、過去最高となった。
◇「2020年サンリオキャラクター大賞」トップ10
1位：シナモロール（138万7152票、昨年2位） 2位：ポムポムプリン（128万8245票、昨年3位） 3位：ポチャッコ（101万3927票、昨年5位） 4位：マイメロディ（88万3485票、昨年4位） 5位：ハローキティ（83万9904票、昨年1位） 6位：YOSHIKITTY（67万5706票、昨年8位） 7位：クロミ（66万1284票、昨年7位） 8位：SHOW BY ROCK！！（60万2105票、昨年13位） 9位：リトルツインスターズ（58万8927票、昨年6位） 10位：タキシードサム（42万8826票、昨年10位）
◇過去10年のキャラクター大賞1位
2010年：マイメロディ▽2011年：マイメロディ▽2012年：ハローキティ▽2013年：ハローキティ▽2014年：マイメロディ▽2015年：ポムポムプリン▽2016年：ポムポムプリン▽2017年：シナモロール▽2018年：シナモロール▽2019年：ハローキティ