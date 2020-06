新型コロナウイルス感染拡大の影響で中断していた今シーズンのリーガ・エスパニョーラは、6月11日の“アンダルシア・ダービー(セビージャ・ダービー)”を皮切りに再開される。リーグの再開を目前に控え、アンダルシア州の州都セビージャで、リーグによるプロモーションが行われている。

今回のプロモーションは、7日にリーガのハビエル・テバス会長が発表したもの。セビージャの商業エリアの中心であるテトゥアン通りで、セビージャの街を代表するセビージャとベティスのユニフォームが18着ずつ、その他18クラブのユニフォームが2着ずつ、計72着のユニフォームが建物と建物の屋根の間に飾られている。また、それぞれのユニフォームには、「Volver Es Ganar(戻ることは勝つこと)」とのキャッチコピーが書かれている。

リーグの再開初戦となる第28節は以下の通り。セビージャとベティスによる“アンダルシア・ダービー”のほか、久保建英が所属するマジョルカvs首位バルセロナ、乾貴士を擁するエイバルvs2位レアル・マドリードなど、注目カードが目白押しだ。

■リーガ・エスパニョーラ第28節

▼6月11日

セビージャ vs ベティス(日本時間29時キックオフ)

▼6月12日

グラナダ vs ヘタフェ(日本時間26時30分キックオフ)

バレンシア vs レバンテ(日本時間29時キックオフ)

▼6月13日

エスパニョール vs アラベス(日本時間21時キックオフ)

セルタ vs ビジャレアル(日本時間24時キックオフ)

レガネス vs バジャドリード(日本時間26時30分キックオフ)

マジョルカ vs バルセロナ(日本時間29時キックオフ)

▼6月14日

アスレティック・ビルバオ vs アトレティコ・マドリード(日本時間21時キックオフ)

レアル・マドリード vs エイバル(日本時間26時30分キックオフ)

レアル・ソシエダ vs オサスナ(日本時間29時キックオフ)