『神之塔』第11話あらすじ公開＆グローバル・ファンアート特別企画展開催決定！

4月より放送中のTVアニメ『神之塔-Tower of God-』の第11話あらすじ&場面カットが到着。さらに ”応援ありがとうキャンペーン” として、「グローバル・ファンアート特別企画」の開催が決定した。



『神之塔』は、SIU(シウ)による漫画『神之塔』が原作の冒険ファンタジー。原作は、2010年より韓国の『NAVER WEBTOON』にて連載を開始し、2018年より『LINEマンガ』を通じて日本でも連載されているほか、現在までに28カ国語に翻訳され、全世界累計閲覧数が45億回を突破する人気作品となっている。TVアニメ化決定の発表直後から原作ファンの間では非常に期待が高まっており、世界中で大きな話題となっている。



まずは6月10日(水)放送の第11話あらすじ&場面カットを紹介!



<第11話 「潜魚狩り(前編)」>

塔の頂上を目指して、今日も試験が行われる。塔を登るため、失った多くのもの、手に入れた大切なもの。全てを受け止め、動き出す。自分の気持ちの向かう方へ。



脚本:吉田恵里香、絵コンテ:佐野隆史、演出:三宅寛治、総作画監督:谷野美穂・石川 健介、作画監督:首藤武夫・櫻井拓郎、西島 圭佑・石橋友紀恵・田中裕作・香月邦夫



場面カットを全て見る!>>>



夜とラヘルの ”終わりと始まりの物語” も佳境に突入し、クライマックス目前となったが、Twitterにて ”応援ありがとうキャンペーン” として「グローバル・ファンアート特別企画」の開催が決定!



本企画では世界中のファンから応援イラストを募集。”選別者”(受賞者)に選ばれた方には、SIU先生、工藤昌史さん、谷野美穂さんが、”選別者” からリクエストされた好きなキャラクター、好きなシチュエーションをイラストにしてプレゼントされる。



(C)Tower of God Animation Partners (C)SIU



◆特別企画展詳細

「グローバル・ファンアート特別企画」



『神之塔 -Tower of God-』の世界的な人気を受け、日本だけではなく、アメリカ、ヨーロッパの各国などグローバル(※)で同時開催!

※国、地域によって主催者が異なる。本サイトは日本国内からの応募のみ受け付けているため、日本国外からの参加は、各地域の公式サイト・SNSを確認のこと。

※本企画への作品の投稿が完了することにより、応募規約に同意したものとみなされる。



応募期間:2020年6月8日(月)〜2020年6月22日(月)23:59まで

テーマ:『神之塔』の応援イラストなら何でもOK! 世界観も自由! 好きなキャラクターを描いて投稿しよう!

投稿場所:Twitter

応募方法:

(必須)オリジナルの『神之塔』応援イラストと、「#tog_fanart」 と 「#JP」(地域タグ※)をつけてTweet。

好きなキャラクター(最大3名)や好きなシチュエーション(例:夜、クン、ラークが一緒にケーキを食べる)など、受賞時のリクエスト内容をTweet本文に記載すること。

#神之塔 #tog などのタグをつけると、より多くの『神之塔 -Tower of God-』ファンと作品を共有することが可能。

※その他開催地域のタグは各国、地域の公式サイト・SNSなどを確認のこと。

※当選者には『神之塔-Tower of God-』公式Twitterより、DMにて本人のアカウントへ連絡。アニメ公式Twitterをフォローするか、誰からでもDMを受け取れるようにTwitterを設定すること。



★イラストを描く前に原作を読みに行こう!



<賞品>

・最優秀賞 1名 (グローバル)

原作:SIU先生が選出

受賞者のリクエストに応じて、SIU先生によるデジタルイラスト&コメント

原作、アニメ関係企業の公式サイト・SNSなどでの掲載



・優秀賞 2名 (グローバル)

TVアニメ『神之塔 -Tower of God-』キャラクターデザイン工藤昌史さん、谷野美穂さんが選出

者のリクエストに応じて、工藤さん、谷野さんによるデジタルイラスト&感謝のコメント(各1名)

原作、アニメ関係企業の公式サイト・SNSなどでの掲載



・日本特別賞 2名 (日本国内限定)

原作、アニメ関係企業の公式サイト・SNSなどでの掲載



特別協力:NAVER WEBTOON、LINEマンガ、WEBTOON US

応募規約などの詳細はアニメ公式サイトにて



(C)Tower of God Animation Partners (C)SIU