“アイドルパンクDJユニット”あゆみくりかまき、無観客トーク&ライブの生配信を決定

あゆみくりかまきが、７月12日（日）に無観客生配信ライブ『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』を開催することを発表した。



あゆみ、くりか、まきの3人からなる“アイドルパンクDJユニット”あゆみくりかまき。

3月末より開催を予定していた全国ワンマンライブツアーの全日程が、新型コロナウイルスの影響で中止となっている中、生配信ライブを行うことを決定した。



今回のライブは『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』と銘打ち、生配信中にセットリストの一部を視聴者とともに決定し、パフォーマンスを行う。なおライブは専用アプリ「FanStream」で配信され、ライブの視聴には、視聴PASS「StreamPass」の購入が必要となる。



▽あゆみくりかまき『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』

視聴PASS販売期間：6月5日（金）21:00～7月12日（日）23:59

アーカイブ配信期間：アーカイブ公開後から24時間限定

配信日時：7月12日（日）入場17:00 ／スタート18:00

視聴価格：2,000円（税込）

StreamPassサービスサイト：https://tixplus.jp/feature/streampass/

FanStreamサービスサイト：https://fanstream.jp/