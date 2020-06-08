“アイドルパンクDJユニット”あゆみくりかまき、無観客トーク&ライブの生配信を決定

あゆみくりかまきが、７月12日（日）に無観客生配信ライブ『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』を開催することを発表した。
あゆみ、くりか、まきの3人からなる“アイドルパンクDJユニット”あゆみくりかまき。
3月末より開催を予定していた全国ワンマンライブツアーの全日程が、新型コロナウイルスの影響で中止となっている中、生配信ライブを行うことを決定した。
今回のライブは『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』と銘打ち、生配信中にセットリストの一部を視聴者とともに決定し、パフォーマンスを行う。なおライブは専用アプリ「FanStream」で配信され、ライブの視聴には、視聴PASS「StreamPass」の購入が必要となる。
▽あゆみくりかまき『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』
視聴PASS販売期間：6月5日（金）21:00～7月12日（日）23:59
アーカイブ配信期間：アーカイブ公開後から24時間限定
配信日時：7月12日（日）入場17:00 ／スタート18:00
視聴価格：2,000円（税込）
StreamPassサービスサイト：https://tixplus.jp/feature/streampass/
FanStreamサービスサイト：https://fanstream.jp/
あゆみくりかまきが、７月12日（日）に無観客生配信ライブ『みんなと作るHAPPY ROCK LIVE』を開催することを発表した。
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