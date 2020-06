ゴジラの足形をデザインした、シックなキーケースとビニールポーチが発売された。



「ゴジラ キーケース」は初代ゴジラの足跡と作品タイトルをレイアウトしたデザイン。

大きいキーリングが2つと小さいキーリングが5つあり、カード収納のできるポケットもついたコンパクトで便利なアイテムだ。



「ゴジラ フラットビニールポーチ」も、初代ゴジラの足跡と作品タイトルをレイアウトしたデザイン。

丈夫で汚れにくいビニール素材で、小物などを収納してかさばらず持ち運べる。

背面は半透明となっており、中身を確認しやすくなっている。



いずれも「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS(アムニバス)」で注文を受け付け中だ。



TM & (C) TOHO CO., LTD.