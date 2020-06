エイベックスが手がけるアニソンプロジェクトのオンラインDJイベント「OMOTENASHI MATSURI」が6月7日に、動画サービス「Twitch」で配信され、声優や女優として活躍する小宮有紗さん、6人組声優アイドルユニット「i☆Ris(アイリス)」の澁谷梓希さん、声優ユニット「Wake Up,Girls!(WUG)」の元メンバーの高木美佑さんらがDJとして登場した。小宮さんは着物風の衣装で跳びはねて、視聴するファンをあおったりし、イベントを盛り上げた。

「i☆Ris」の澁谷さんは「DJずっ from i☆Ris」として出演。「EXILE&倖田來未」の楽曲「WON’T BE LONG」から始まり、自身が作った新曲「AZK NEVER DIE」、「i☆Ris」の楽曲のマッシュアップも披露した。ラストは「やっぱ、みんなおうちでコールしたいもんね!」といい、「i☆Ris」の楽曲「アルティメット☆MAGIC」で締めくくった。動画のコメント欄には、ファンからの「楽しかった!」「最高」「歌えて踊れてDJできるi☆Ris恐ろしすぎ」といったコメントが並んだ。

高木さんは、自身が所属していた声優ユニット「Wake Up,Girls!」の楽曲や出演作品の楽曲などを選曲し、時には振り付きでDJパフォーマンスを披露した。ファンからは「WUG過剰摂取最高」「選曲が神」などのコメントが上がった。

同イベントには、DJシーザーさん、あさにゃんさん、MOTSUさん、MIMORI from kolmeさん、神尾晋一郎さん、つんこさん、DJ KOOさんら10組が出演。累計で約10万人の視聴者が参加した。