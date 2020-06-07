さユりが10月より初の弾き語りツアー「ねじこぼれた僕らの “め”」を開催する。
このツアーは、さユりが6月3日に初の弾き語りアルバム「め」をリリースしたことを記念して開催されるもの。さゆりはこのツアーで10月から12月にかけて全国18カ所のライブハウスを回る。なおライブでは「ねじこ」「葵橋」といった新曲も演奏予定。
さユり「ねじこぼれた僕らの “め”」
2020年10月10日（土）滋賀県 滋賀U★STONE
2020年10月11日（日）京都府 KYOTO MUSE
2020年10月17日（土）香川県 DIME
2020年10月18日（日）愛媛県 松山サロンキティ
2020年10月21日（水）東京都 TSUTAYA O-EAST
2020年10月23日（金）宮城県 darwin
2020年10月24日（土）岩手県 Club Change WAVE
2020年10月29日（木）大阪府 BIGCAT
2020年10月31日（土）広島県 広島セカンド・クラッチ
2020年11月1日（日）岡山県 IMAGE
2020年11月7日（土）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2020年11月15日（日）北海道 cube garden
2020年11月23日（月・祝）神奈川県 Yokohama Bay Hall
2020年11月26日（木）兵庫県 チキンジョージ
2020年11月27日（金）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2020年12月11日（金）福岡県 DRUM Be-1
2020年12月19日（土）新潟県 studio NEXS
2020年12月20日（日）石川県 金沢EIGHT HALL