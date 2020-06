Dizzy Sunfistが7月15日に新作「EPISODE II」をリリースする。

「EPISODE II」はあやぺた(Vo, G)の結婚、出産を経てリリースされる、Dizzy Sunfist“第2章”の開幕を告げる1枚。初期衝動あふれる6曲入りで、1stシングル「The Dream Is Not Dead」以来のセルフプロデュース作品となった。本作は通販およびライブ会場限定の作品で、6月19日には収録曲の中から「Brand New Page」と「Wonderful Song」が先行配信される。

Dizzy Sunfist「EPISODE II」収録曲

01. Brand New Page

02. First Breath

03. Diamonds Shine

04. Wonderful Song

05. Wish

06. My Rainbow