TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」の放送開始日が7月4日に決定。併せてsupernova、この花は乙女のユニット紹介PVが公開された。

「Lapis Re:LiGHTs」は「魔法×アイドル」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「ラピスリライツ ～この世界のアイドルは魔法が使える～」のアニメ化作品。呪文やメロディによって魔法を発動させる“魔女”見習いが集う学校・フローラ女学院物語を舞台に、“魔女”を目指す少女たちの姿が描かれる。

このたびユニット紹介PVが公開されたこの花は乙女は、ヤマトの国から来た妹好きの長女・ツバキ、ロック好きの次女・ナデシコ、占いマニアの三女・カエデの三姉妹からなる“和風ロック”を舞い踊るユニット。supernovaは、リュウトからの留学生で“歌姫の後継者”と呼ばれるユエが率いる、学院一の実力派グループだ。PVには2組が、それぞれの楽曲をバックにパフォーマンスする様子などが収められた。

TVアニメ「Lapis Re:LiGHTs（ラピスリライツ）」

TOKYOMX、BS11ほかにて2020年7月4日（土）22:00～放送

スタッフ

監督：畑博之

シリーズ構成：土田霞、あさのハジメ

アニメキャラクターデザイン・総作画監督：池上たろう

プロップデザイン：岩永悦宜

美術設定：宮野隆

美術監督：山本陽一朗

色彩設計：古市裕一

CG監督：五島卓二（トライスラッシュ）

撮影監督：岩井和也（スタジオシャムロック）

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音楽：宝野聡史

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

制作スタジオ：横浜アニメーションラボ

キャスト

LiGHTs

ティアラ：安齋由香里

ロゼッタ：久保田梨沙

ラヴィ：向井莉生

アシュレイ：佐伯伊織

リネット：山本瑞稀



IV KLORE

エミリア：星乃葉月

あるふぁ：嶺内ともみ

サルサ：篠原侑

ガーネット：中山瑶子



この花は乙女

ナデシコ：本泉莉奈

ツバキ：鈴木亜理沙

カエデ：大野柚布子



シュガーポケッツ

ラトゥーラ：早瀬雪未

シャンペ：広瀬世華

メアリーベリー：赤尾ひかる



Sadistic★Candy

アンジェリカ：雨宮夕夏

ルキフェル：松田利冴



supernova

ユエ：桜木夕

ミルフィーユ：奥紗瑛子

フィオナ：伊藤はるか



Ray

エリザ：花澤香菜

クロエ：南條愛乃

あんじぇ：雨宮夕夏

カミラ：上坂すみれ

ユズリハ：佐倉綾音

(c)KLabGames・KADOKAWA/TEAM Lapis Re:LiGHTs