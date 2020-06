CHiCO with HoneyWorksが9月16日にニューアルバム「瞬く世界に i を揺らせ」をリリースする。

2018年2月発売の「私を染める i の歌」以来となるアルバムには、テレビアニメ「銀魂」のエンディングテーマ「ヒカリ証明論」、中川翔子とのコラボ曲「ミスター・ダーリン」、スカイピースとのコラボ曲「ギミギミコール」、テレビアニメ「荒ぶる季節の乙女どもよ。」オープニングテーマの「乙女どもよ。」といった既発曲や、HoneyWorks「ワタシノテンシ」「ヒロイン育成計画」のカバーなどを含む全14曲が収録される予定。初回限定盤には昨年夏に開催されたライブツアー「5th Anniversary Hall Tour 2019 LiVE 5's ON !!」より、ファイナルを飾った愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール公演のライブ音源を収録したCD、6曲入りのMV集、ライトノベル小説「ミスター・ダーリン」が同梱される。

さらにアルバムを携えての全国ホールツアーが8月から開催されることも決定。8月9日の日本特殊陶業市民会館 フォレストホールを皮切りに、9月27日の東京・中野サンプラザホールまで7公演が予定されている。CHiCO with HoneyWorksのオフィシャルサイトでは7月5日までチケットの先行予約を受付中。

CHiCO with HoneyWorks「瞬く世界に i を揺らせ」収録曲

CD

・ヒカリ証明論

・ミスター・ダーリン

・ギミギミコール

・乙女どもよ。

・決戦スピリット

・ワタシノテンシ

・ヒロイン育成計画

ほか全14曲収録予定

初回限定盤特典CD

・世界は恋に落ちている(live at nagoya)

・サイダー(live at nagoya)

・プライド革命(live at nagoya)

初回限定盤DVD

・ヒカリ証明論

・ミスター・ダーリン

・ギミギミコール

・乙女どもよ。

・決戦スピリット

・ワタシノテンシ

CHiCO with HoneyWorks 夏の全国ホールツアー

2020年8月9日(日)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2020年8月10日(月・祝)大阪府 グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)メインホール

2020年8月15日(土)宮城県 トークネットホール仙台

2020年8月23日(日)北海道 道新ホール

2020年8月29日(土)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2020年8月30日(日)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2020年9月27日(日)東京都 中野サンプラザホール

CHiCO コメント

日本全国だけではなく、世界中が新型コロナウイルスに揺れ動いている中、発表すべきかどうか、ものすごく悩みました。

本当に開催出来るのか?まだわからないですが、ほんの少しの可能性を信じて、皆さんに会える可能性がほんのちょっとだけでもあるならと思い、発表させていただくことにしました。無事に開催できることを祈って、みんなに笑顔で会えることを祈って、とりあえず準備を進めていきたいと思います!