人気アニメ「ご注文はうさぎですか？（ごちうさ）」の音楽イベント「ご注文はおうちで DJ Night ですか？～おうちツアーファイナル～」が、同作の公式YouTubeチャンネルで6月13日午後1時から生配信される。PandaBoYさん、DJ 和さん、DJ WILDPARTYさん、DJ 兎猛者（a.k.a 徳井青空）さん、Yakoさん、音楽 P 藤平さんらがDJ、VJとして登場する無観客のイベントで、無料で視聴できる。

「ごちうさ」の公式YouTubeチャンネルでは「ご注文はおうちで DJ Night ですか？」として、5月16日から4週連続でDJが在宅でプレーした音源、VJが在宅でプレーしたアニメ映像を配信している。

「ごちうさ」は、「まんがタイムきららMAX」（芳文社）で2011年から連載中の4コママンガ。親元を離れ、喫茶店・ラビットハウスに住み込みながら学校に通う少女・ココアや喫茶店のオーナーの孫娘・チノらの日常が描かれている。テレビアニメ第1期「ご注文はうさぎですか？」が2014年4～6月、第2期「ご注文はうさぎですか？？」が2015年10～12月に放送された。第3期「ご注文はうさぎですか？ BLOOM（ブルーム）」が10月から放送される。