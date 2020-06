ころんとかわいい『カプころん』モチーフの雑貨アイテムが続々登場！

CAPCOMより、渋谷PARCO内「CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)」において展開するオリジナル新商品が公開された。



カプコンストアトーキョーで大人気の『カプころん』シリーズが、2020年6月12日より3週連続で様々な雑貨アイテムとなって新登場。デスクに飾ってもかわいい、キーホルダーにもできる「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」をはじめ、インクパッド不要のキーチェーン付ミニスタンプなどの気軽に使えるステーショナリーや、『カプころん』のデザインがそのままフラットになったぬいぐるみパスケースがラインナップしている。



中でも注目なのは、シーズンオフの衣類や掛け布団が収納できる「ぬいぐるみ布団収納ケース」。収納後は、全長約65cmの巨大なぬいぐるみに変身するという実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムで、もっちり伸びる生地のため、中に入れるものによって大きなクッションとしても使用することができる。



また、アイテムの中には、まだ『カプころん』マスコットでは登場していない新規キャラクターも…!? 続報を楽しみに待とう!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.